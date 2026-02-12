La muerte de Kurt Cobain vuelve a generar dudas tras un nuevo análisis forense

Farandula
Cecilia Tapia
Publicado el 12/02/2026 a las 12h35
ESCUCHA LA NOTICIA

Más de 30 años después del fallecimiento del líder de Nirvana, una investigación independiente ha reactivado el debate al plantear dudas sobre la versión oficial que calificó su muerte como suicidio.

El reciente análisis fue elaborado por especialistas forenses que revisaron documentación, reportes médicos y evidencia del caso original. Según el informe, existirían elementos que no coincidirían completamente con la hipótesis aceptada durante décadas, como el alto nivel de sustancias detectadas en su organismo y ciertos detalles relacionados con la escena donde fue encontrado.

Los investigadores también señalaron aspectos técnicos que, a su criterio, deberían ser examinados con mayor profundidad, lo que los llevó a plantear una posible interpretación distinta de lo ocurrido. No obstante, se trata de un estudio independiente que no tiene carácter oficial.

Por su parte, las autoridades de Seattle reiteraron que el caso continúa cerrado y que no hay pruebas concluyentes que justifiquen reabrir la investigación, manteniendo así la determinación establecida en los años noventa.

Aunque la conclusión legal no ha cambiado, el nuevo informe ha despertado nuevamente el interés mundial en uno de los episodios más impactantes de la historia del rock, demostrando que la muerte de Kurt Cobain sigue generando preguntas incluso décadas después.

Tus comentarios

Lo más leído

1
La OTAN lanza una nueva misión militar con el fin de reforzar defensa en el Ártico
2
Aprehenden a exinterventor de Epsas por la compra irregular de tuberías chinas
3
Seis personas van a terapia intensiva en Santa Cruz por la chikunguña
4
Conozca los 12 requisitos para el resarcimiento de daños por la mala calidad del combustible
5
TSE afina datos del Padrón Electoral y la lista de los candidatos habilitados

Lo más compartido

1
Akly: El seguro solidario de daño contra terceros de YPFB Logística será ágil y no burocrático
2
Comunicado BNB
3
Óscar Villegas viajó a Monterrey para ajustar el operativo repechaje
4
Transparencia Internacional: Venezuela es el tercer país más corrupto del mundo en 2025
5
¡No pague demás! Este es el precio límite de las graderías para el Carnaval de Oruro

Más en Farandula

12/02/2026
Sangre Cumbiera anuncia la salida de Percy Ríos del grupo tras polémicas recientes
La agrupación Sangre Cumbiera confirmó oficialmente que Percy Ríos deja de formar parte del grupo. La banda indicó que la decisión responde a lo que consideran...
Ver más
10/02/2026
El creador de contenido colombiano Ami Rodríguez está en Bolivia y comparte primeras postales de su viaje
El reconocido creador de contenido colombiano Ami Rodríguez se encuentra de visita en Bolivia. Aunque ha sido discreto con sus publicaciones, dejó ver a sus...
Ver más
Puede gustar o no Bad Bunny, pero lo que no se discute es que hizo historia con su presentación en el Super Bowl. El espectáculo no solo se escuchó, también se interpretó a través de cada detalle...
Ver más
09/02/2026
Bad Bunny impacta el Super Bowl con un show cargado de simbolismos, referencias latinas y mensajes que generaron debate
Ver más
06/02/2026
Los Frankies: El ambicioso proyecto de Ricardo Sasaki y Vladimir Pérez debuta tras dos décadas de espera
El pastor Marco Antonio Núñez del Arco se presentó este martes ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), en Santa Cruz, en el marco de una investigación en etapa preliminar por...
Ver más
05/02/2026
Pastor Marco Núñez se presentó ante la Felcv y la denunciante rompe el silencio tras más de una década
A través de una publicación en redes sociales, Carlos Gutiérrez y Nicol Salce confirmaron el fin de su relación sentimental. La expareja reveló que la separación ocurrió hace aproximadamente un año,...
Ver más
05/02/2026
Carlos Gutiérrez y Nicol Salce confirman el fin de su relación tras casi 11 años juntos
En Portada
12/02/2026 País
Aprehenden a exinterventor de Epsas por la compra irregular de tuberías chinas
La Policía aprehendió la mañana de este jueves al exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Bladimir Iraizos, en el marco de...
vista
12/02/2026 Seguridad
Descubren armas blancas, drogas, alcohol y celulares en Palmasola
En una requisa sorpresa realizada la madrugada de este jueves, en el penal de Palmasola en Santa Cruz, se secuestraron diferentes objetos prohibidos en las...
vista
12/02/2026 País
Conozca los 12 requisitos para el resarcimiento de daños por la mala calidad del combustible
En una primera mesa técnica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los mototaxistas acordaron 12 requisitos para el resarcimiento de daños por...
vista
12/02/2026 País
El Gobierno sostiene que en el Carnaval 2026 se moverá más de 500 millones de dólares
Las autoridades del Ministerio de Culturas y Turismo anuncian que la celebración del Carnaval en Bolivia moverá más de 500 millones de dólares en todo el país.
vista
12/02/2026 País
Caso Botrading: Rematarán bienes de 30 implicados y buscan a Dorgathen con sello rojo
En el marco de las investigaciones llevadas adelante por la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos del caso Botrading II, el Procurador General del Estado,...
vista
12/02/2026 Economía
Precintan tanque de almacenamiento que contenía combustible fuera de especificaciones
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) cumplió este jueves con el precintado de un tanque de almacenamiento de la empresa YPFB Logística en la Planta...
vista
Actualidad
En una requisa sorpresa realizada la madrugada de este jueves, en el penal de Palmasola en Santa Cruz, se secuestraron...
Ver más
12/02/2026 Seguridad
Descubren armas blancas, drogas, alcohol y celulares en Palmasola
En el marco de las investigaciones llevadas adelante por la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos del caso Botrading...
Ver más
12/02/2026 País
Caso Botrading: Rematarán bienes de 30 implicados y buscan a Dorgathen con sello rojo
En una primera mesa técnica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los mototaxistas acordaron 12...
Ver más
12/02/2026 País
Conozca los 12 requisitos para el resarcimiento de daños por la mala calidad del combustible
La Policía aprehendió la mañana de este jueves al exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (...
Ver más
12/02/2026 País
Aprehenden a exinterventor de Epsas por la compra irregular de tuberías chinas
Deportes
Óscar Villegas no quiere dejar de lado ningún detalle, por eso es que decidió viajar a Monterrey, México junto a Carlos...
Ver más
12/02/2026 Fútbol
Óscar Villegas viajó a Monterrey para ajustar el operativo repechaje
En Wilstermann tienen el panorama claro en relación a la demanda interpuesta ante tribunales deportivos y entienden que...
Ver más
12/02/2026 Fútbol
Wilstermann presenta un recurso de nulidad al Amparo propuesto por particulares
Deportivo Táchira se clasificó a la fase 2 de la Copa Libertadores, le ganó en los penales a The Strongest (5-4) que...
Ver más
11/02/2026 Fútbol
El Tigre falló en los penales y Táchira se clasificó a la siguiente fase de la Copa Libertadores
De manera enfática y mediante un comunicado público, Wilstermann negó participación alguna en la presentación de un...
Ver más
11/02/2026 Fútbol
Wilstermann niega la presentación de un amparo en contra de la FBF
Doble Click
Pintura, cerámica y una pieza de videoarte forman parte de la muestra Sallqa, exposición del artista boliviano Douglas...
Ver más
11/02/2026 Cultura
Exposición. Sallqa revalorizar la estética inca con arte contemporáneo
Tres largometrajes bolivianos aspiran a ser nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios...
Ver más
10/02/2026 Cultura
Películas. Tres bolivianas, preseleccionadas a los Platino
El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo mención de Bolivia durante una presentación en el medio tiempo del Super Bowl...
Ver más
09/02/2026 Música
Bad Bunny menciona a Bolivia durante el Halftime Show del Super Bowl 2026
Así fue descrito el espectáculo que ofreció Bad Bunny el domingo en el descanso intermedio del Super Bowl o Super Tazón...
Ver más
09/02/2026 Música
6 poderosos mensajes de Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl