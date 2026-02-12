La muerte de Kurt Cobain vuelve a generar dudas tras un nuevo análisis forense

Más de 30 años después del fallecimiento del líder de Nirvana, una investigación independiente ha reactivado el debate al plantear dudas sobre la versión oficial que calificó su muerte como suicidio.

El reciente análisis fue elaborado por especialistas forenses que revisaron documentación, reportes médicos y evidencia del caso original. Según el informe, existirían elementos que no coincidirían completamente con la hipótesis aceptada durante décadas, como el alto nivel de sustancias detectadas en su organismo y ciertos detalles relacionados con la escena donde fue encontrado.

Los investigadores también señalaron aspectos técnicos que, a su criterio, deberían ser examinados con mayor profundidad, lo que los llevó a plantear una posible interpretación distinta de lo ocurrido. No obstante, se trata de un estudio independiente que no tiene carácter oficial.

Por su parte, las autoridades de Seattle reiteraron que el caso continúa cerrado y que no hay pruebas concluyentes que justifiquen reabrir la investigación, manteniendo así la determinación establecida en los años noventa.

Aunque la conclusión legal no ha cambiado, el nuevo informe ha despertado nuevamente el interés mundial en uno de los episodios más impactantes de la historia del rock, demostrando que la muerte de Kurt Cobain sigue generando preguntas incluso décadas después.