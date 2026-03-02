¿Zendaya y Tom Holland ya se casaron? El comentario que encendió los rumores

Cecilia Tapia
Publicado el 02/03/2026 a las 10h14
En las últimas horas, las redes sociales explotaron con una pregunta que tiene a los fans en suspenso: ¿Zendaya y Tom Holland ya dieron el “sí, acepto” en secreto?

El rumor comenzó tras unas declaraciones del estilista y amigo cercano de la actriz, Law Roach, quien durante una alfombra roja insinuó que la boda “ya pasó” y que el público “se la perdió”. Sus palabras fueron suficientes para que internet sacara conclusiones y comenzara a hablar de un posible matrimonio privado.

Sin embargo, hasta el momento, ni Zendaya ni Tom Holland han confirmado oficialmente que estén casados. Tampoco existen fotografías, registros ni comunicados que respalden la versión de una boda secreta.

La pareja, que se conoció durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming y confirmó su relación en 2021, siempre ha manejado su romance con mucha discreción. En 2025 surgieron reportes sobre un supuesto compromiso luego de que la actriz apareciera luciendo un anillo, pero nuevamente, sin mayores declaraciones públicas.

Lo cierto es que, aunque el comentario del estilista avivó la emoción de los seguidores, por ahora todo se mantiene en el terreno de la especulación. Si hubo boda, fue completamente privada. Y si no, el misterio sigue alimentando la ilusión de los fans.

Habrá que esperar a que alguno de los protagonistas rompa el silencio. Mientras tanto, la historia continúa dando de qué hablar.

