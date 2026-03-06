Rumores de separación rodean a Marco Antelo y Anabel tras declaraciones en entrevistas

Cecilia Tapia
Publicado el 06/03/2026 a las 16h05
Una reciente entrevista al creador de contenido Marco Antelo volvió a encender las redes sociales luego de que le preguntaran sobre su relación con su esposa Anabel Ameno. Sus respuestas, junto a las declaraciones posteriores de Anabel, dejaron a los seguidores con más dudas que certezas.

Durante la conversación, le consultaron directamente sobre los rumores de una posible separación con la madre de sus hijos. Esto surgió luego de que algunos seguidores notaran que en sus transmisiones ya no se mostraban tan cercanos como antes y que incluso dejaron de usar anillos de matrimonio, lo que generó múltiples especulaciones en redes.

Ante la pregunta, el creador de contenido evitó dar una respuesta directa. Señaló que no hablaría públicamente del tema por el momento y que prefería tratar cualquier situación en privado. Además, explicó que cuando llegue el momento adecuado, ambos podrían comunicar lo que corresponda.

Marco también comentó que no le molestan las especulaciones, pero que en este momento prefiere guardar silencio sobre su vida personal.

Posteriormente, en otra entrevista, la misma pregunta fue dirigida a Anabel. Al inicio se la notó nerviosa e incómoda, pero luego respondió entre risas con una frase que llamó la atención: “Lo que se ve no se pregunta”.

También mencionó que actualmente está enfocada en otros proyectos y que decidió darse una pausa. Sobre su relación con Marco, afirmó que no tenía mucho que decir y que en algunas situaciones es mejor guardar ciertas cosas y sobrellevarlas día a día.

Tras estas declaraciones, las redes sociales se dividieron. Mientras algunos usuarios consideran que las palabras de Anabel confirmarían una separación, otros creen que la pareja simplemente está intentando mantener su vida matrimonial lejos del ojo público. Por ahora, ninguno de los dos ha dado una confirmación clara sobre el estado actual de su relación.

