Sandra Alcázar se aleja temporalmente de la televisión por problemas de salud

La presentadora boliviana Sandra Alcázar anunció que se retirará temporalmente de la televisión luego de atravesar un problema de salud que la obligará a guardar reposo durante algunos días.

A través de sus redes sociales, la conductora contó que hace algunos días comenzó a presentar síntomas inusuales, especialmente durante las madrugadas, cuando tenía fuertes sudores que incluso llegaban a mojar su pijama, por lo que inicialmente pensó que se trataba de cambios hormonales.

Sin embargo, con el paso de los días empezó a notar ronchas en el cuerpo y dolor de garganta, lo que la llevó a acudir al médico. Tras la revisión, le confirmaron que tenía Varicela.

La presentadora también confesó que uno de sus mayores temores fue que su hija pudiera contagiarse, pero el médico le explicó que la menor cuenta con la vacuna, por lo que el riesgo de complicaciones sería mínimo.

Visiblemente afectada y con la voz quebrada, Alcázar explicó que deberá mantener reposo y alejarse de las cámaras por unos días para evitar contagiar a otras personas. Entre lágrimas, confesó que la situación le genera frustración y dolor, ya que disfruta mucho su trabajo frente a las pantallas.

Finalmente, la presentadora expresó su deseo de recuperarse pronto para regresar a la televisión, mientras recibe mensajes de apoyo de sus seguidores en redes sociales.