Más figuras se suman a MasterChef Celebrity Bolivia y crece la expectativa por su nueva temporada

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Bolivia continúa revelando a sus participantes y cada anuncio genera mayor expectativa entre el público. A los ya confirmados Pablo Fernández y Malena Pérez, se sumaron nuevas personalidades del entretenimiento, el deporte y las redes sociales.



Entre los nuevos confirmados está el presentador Sebastián Putz, quien confesó sentirse nervioso por ingresar a la competencia, aunque destacó que su participación tiene un valor especial, ya que estará dedicada a sus hijas. Además, aseguró que, aunque no es un experto, tiene algunos conocimientos en la cocina.

También se suma el creador de contenido Alvinich, quien adelantó que los platos picantes serán su mayor debilidad. A pesar de los nervios, afirmó que dará lo mejor de sí y, con su estilo relajado, comentó que ha cocinado varias veces, aunque no siempre con buenos resultados.

Por su parte, la futbolista y periodista deportiva Renata Arrien aseguró que llega con una mentalidad competitiva y fiel al “sabor cochabambino”. Indicó que no busca empatar, sino ganar, y confesó su gusto por platos tradicionales como el pique y el chajchu.

El toque de humor lo pondrá el comediante Oliver Montoya, quien afirmó que su meta es convertirse en el “rey del churrasco”. Además, reveló que cree ser alérgico al picante y que no es fanático del zapallo.



Con estas nuevas incorporaciones, MasterChef Celebrity Bolivia comienza a perfilar una temporada diversa y competitiva, donde distintas personalidades pondrán a prueba sus habilidades culinarias en busca del título, mientras el público sigue atento a los próximos anuncios.