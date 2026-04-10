¡Noche de tensión total en MasterChef Celebrity!

La última gala dejó a todos en shock desde el primer momento. Los participantes se enfrentaron a uno de los retos más complicados de la competencia: preparar el famoso falso conejo, un plato que puso a prueba su técnica, concentración y nervios.

Oliver, Sebastián, Camila, Pablo, Malena y Paluleos fueron los encargados de defender sus preparaciones en una noche donde la presión se sentía en cada segundo. Pero todo dio un giro inesperado cuando Anabel anunció que Cecilia no estaba presente. La razón sorprendió a todos: problemas de salud la llevaron al hospital, generando preocupación inmediata entre sus compañeros.

A partir de ahí, la tensión no bajó. El jurado llamó al frente a Pablo y Sebastián en un momento clave que mantuvo a todos en silencio. Aunque hubo errores, también destacaron puntos positivos y finalmente ambos lograron continuar en la competencia.

Luego fue el turno de Malena y Oliver, quienes también recibieron fuertes observaciones por fallas similares en sus platos. Sin embargo, el jurado decidió darles una nueva oportunidad, aliviando por un momento el ambiente en la cocina.

Pero cuando todo parecía indicar que no habría eliminados en esta gala, llegó el anuncio que nadie esperaba… Cecilia fue confirmada como la primera eliminada de la temporada.

Una decisión que dejó completamente sorprendidos tanto a los participantes como a la audiencia, en una noche que sin duda marcó un antes y un después en MasterChef Celebrity.