Salinas anuncia procesos contra Áñez

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, anunció hoy que iniciarán procesos por la vía penal y mediante la Ley de Imprenta contra el periodista deportivo Gary Áñez por sus aseveraciones en el canal Tigo Sports.

"De manera interesada, por consigna, para desestabilizar a la federación ha salido (Áñez) con acusaciones que dañan mi integridad", manifestó Salinas en conferencia de prensa.

El federativo negó las acusaciones de ofrecer dinero a los periodistas a cambio de favorecerlo de alguna manera.

También se dijo que pedirán a la empresa televisora, auspiciadora del campeonato nacional, que aclare su posición sobre las acusaciones del periodista.

La semana pasada, Áñez indicó que Salinas le ofreció dinero a cambio de apoyo.

"Yo te lo voy a decir a fe de hombre. Don César Salinas, en cuatro momentos acá en Santa Cruz, él me ofreció una ayuda… plata. Yo le dije: 'No sea chambón, no me ofrezca plata'", apuntó durante el programa Laboratorio Fútbol, donde es panelista.