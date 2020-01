Miguel Ponce es el nuevo DT de Blooming

Blooming oficializó la contratación, por dos años, del entrenador chileno Miguel Ponce en reemplazo del cruceño Erwin Sánchez. El trabajo del nuevo DT arranca el 6 de enero.

"Con la contratación del técnico Ponce, aseguramos la continuidad del proyecto Unidad un Sentimiento que comenzamos con el profesor Campos, y que se continuó con el profesor Erwin Sánchez a quien le agradecemos todos los blooministas por el esfuerzo y trabajo realizado al mando del primer equipo", manifestó el presidente del club, Juan Jordán, citado en un comunicado de la institución cruceña.

Por su parte, ante la contratación, Sánchez manifestó: "Nadie me dijo nada", citado por el periodista Fernando Nürnberg.

Ponce tiene el desafío de afrontar, con Blooming, la Copa Sudamericana 2020. El 6 de febrero se tiene previsto el debut ante Emelec de Ecuador.

El entrenador anunció la anterior semana su alejamiento del club San José y manifestó que rechazó propuestas de dos clubes de Chile y decidió quedarse en Bolivia.

"San José hoy en día no tiene presidente, no hay club, no hay futuro y con esa situación no podemos pensar en una relación con San José", manifestó a la prensa, hace una semana.

Ponce logró que los "santos" obtengan un cupo a la Copa Libertadores 2020, pese a los problemas económicos y de dirigencia del club orureño.