Klopp reafirma su compromiso con el Liverpool

El alemán Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, reafirmó su compromiso con el conjunto inglés pese a los rumores que apuntan a una posible venta del equipo.

"Lo que he leído es que están buscando inversión", dijo Klopp después de eliminar por penaltis al Derby County en la Copa de la Liga. "Es una buena idea y me gusta", respondió el alemán, ante el comunicado de Fenway Sports Group (FSG) en el que los dueños del Liverpool se mostraron abiertos a vender el club o al menos una parte de él.

"Pero esto no me distrae en absoluto. Los jugadores no me han preguntado por ello y no significa nada. Tengo una gran relación con FSG. Me gusta cómo funcionan, pero si esto cambia, yo tengo mi compromiso con el club que no tiene nada que ver con los dueños".

Klopp no quiso entrar en comparaciones con la pasada venta del Chelsea, que se cerró en torno a los 5.000 millones de euros y cómo esta provocó, poco tiempo después el despido de Thomas Tuchel.

"La situación es completamente diferente. El Chelsea tenía que venderse porque su dueño estaba en problemas y era una situación de emergencia. Eso no pasa aquí".

"Estas cosas llevan tiempo y nosotros tenemos que seguir adelante. Hasta ahora, no ha ocurrido nada, son solo noticias", añadió el alemán.