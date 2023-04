El Inter y el Manchester City se acercan a semifinales de Champions

El Manchester City y el Inter de Milan dejaron casi sentenciadas su eliminatorias de cuartos de final de la Liga de Campeones. Los primeros vencieron al Bayern Múnich por 3-0, mientras que los milaneses se impusieron de visitantes ante el Benfica por 2-0.



El centrocampista español Rodri adelantó a los ingleses con un zurdazo desde fuera del área en la primera parte (27) y el portugués Bernardo Silva (70) y el noruego Erling Haaland (77) completaron una goleada que pudo haber sido incluso mayor, con un City que se mostró muy superior a un Bayern que tendrá la difícil misión de remontar el miércoles de la próxima semana en Múnich.



El partido en el Etihad Stadium se presentaba como un duelo entre dos de los mejores y más exitosos entrenadores de la última década, Pep Guardiola y Thomas Tuchel, y los estrategas no decepcionaron.



El español planteó una línea defensiva de tres hombres (Akanji, Ruben Dias y Aké) que cuando el City no tenía la pelota era de cuatro con Stones incrustado al lado del central portugués, mientras que en ataque el internacional portugués ayudaba en el mediocentro a Rodri para abastecer de balones a Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva y Grealish, con Haaland como hombre más adelantado.



Tuchel, por su parte, intentó contrarrestar el poblado centro del campo inglés metiendo hombres en la medular (Kimmich, Goretza, Coman, Sané y Musiala) y dejando como única punta a otro volante, Serge Gnabry, ya que sus dos delanteros puros, Sané y Müller, comenzaron en el banquillo.



Ambos equipos se pelearon por la posesión de la pelota en los primeros minutos y se mostraron peligrosos al pisar área rival, pero fue el City el que abrió el marcador con un zapatazo desde fuera del área de Rodri que se coló por la escuadra del arco defendido por Yann Sommer (28).



El gol no hizo cambiar de planteamiento a ninguno de los dos equipos, pero si de algo puede presumir el City esta temporada es de arsenal ofensivo y un centro de De Bruyne acabó con un remate de Gündogan que Sommer, desde el suelo y exhibiendo sus reflejos, envió a córner con el pie (34).



Zapatazo de Rodri



El Bayern se adueño de la pelota en el tramo final del primer tiempo, pero Akanji y Aké no dejaban avanzar por las bandas a Coman y Sané, por lo que éste lo probó desde lejos, en una posición similar a la de Rodri en el gol, pero el zurdazo se marchó rozando el palo en la ocasión que podría haber significado el empate al descanso (45+2).



Sané lo volvió a probar nada más regresar de los vestuarios con tres disparos en los primeros ocho minutos que hicieron entrar en acción a Ederson, inédito en la primera parte.



El portero brasileño volvió a evitar el empate en un cabezazo de De Ligt (55) en un tramo en el que el Bayern parecía cerca del gol, pero los locales también creaban peligro con sendos remates de Aké (57) y Ruben Dias (58) que se encontraron con un inspirado Sommer.



En poco más de diez minutos hubo más disparos a puerta que en toda la primera parte y al equipo de Guardiola no le interesaba que el partido se convirtiera en un duelo del pistoleros del lejano Oeste, por lo que los ingleses juntaron líneas y Julián Álvarez entró por un cansado De Bruyne para recuperar el nivel de presión.



Y fue precisamente la presión de Grealish sobre Upamecano lo que provocó el error del defensa francés en la salida de balón y Haaland puso un centro medido al segundo palo que Bernardo Silva cabeceó a la red (70).



El City era consciente que podía dejar sentenciada la eliminatoria y Julián Álvarez lo tuvo cerca, pero Sommer sacó una mano prodigiosa para desviar el disparo colocado del argentino (75).



Sin embargo, el internacional suizo ya no pudo hacer nada dos minutos después, cuando Stones bajó con la cabeza un centro al área y Haaland cazó la bola en posición acrobática para fusilar a Sommer.



Es el undécimo gol del noruego en siete partidos de Champions esta temporada y lidera la tabla de máximos goleadores.



El castigo pudo ser peor para el Bayern, ya que el City tuvo ocasiones para hacer el cuarto, como un disparo de Julián Álvarez que no fue a palos por poco (83) o un cabezazo de Rodri que sacó Sommer con la punta de los dedos (87).



El Inter se olvida de su crisis



El Inter de Milán se olvidó por una noche de sus malos resultados de las últimas semanas y encarriló el pase a semifinales de la Liga de Campeones al ganar 2 a 0 en su visita al Benfica.



Nicolo Barella, de cabeza en el 51, y el belga Romelu Lukaku, de penal en el 82, dejaron la eliminatoria muy de cara para los italianos.



El Inter no ganaba un partido desde el pasado 5 de marzo, cuando superó 2-0 al Lecce, y está eliminatoria ante el Benfica llegaba en un momento muy complicado, después de haber sumado apenas un punto en sus últimos cuatro partidos de Serie A y haber salido de la zona de clasificación a la próxima Champions.



La victoria en el Estadio da Luz supone un respiro a su cuestionado entrenador, Simone Inzaghi, a la espera de poder terminar de cumplir la misión el miércoles de la próxima semana, en el partido de vuelta en Milán.



El Benfica, que juega los cuartos de final por segunda temporada consecutiva, necesitará ahora una remontada en Italia si quiere regresar a una semifinal del máximo torneo europeo, algo que no consigue desde 1990.



Es el segundo revés en su estadio para el líder de la liga portuguesa en apenas cuatro días, ya que el pasado viernes fue derrotado en el mismo escenario por 2-1 por el Oporto, que aprovechó así para reducir a siete puntos su desventaja respecto a su gran rival.



Efectividad italiana



En la primera mitad las fuerzas estuvieron niveladas, sin un claro dominador.



Rafa Silva estuvo cerca de abrir el marcador para el Benfica en el 15, pero una gran intervención del arquero visitante, el camerunés André Onana, lo evitó.



Joao Mario (19) y el español Alejandro Grimaldo (33) también lo intentaron para los locales con disparos que se fueron ligeramente fuera.



El Inter llegaba de manera más puntual pero también tuvo una gran opción para haberse adelantado antes del descanso, con un disparo de Francesco Acerbi (26) que se fue rozando la escuadra.



El bosnio Edin Dzeko estuvo a punto de cabecear en boca de gol en el 39 un centro de Nicolo Barella.



El propio Barella fue el responsable de adelantar al Inter en el 51, cabeceando en el segundo palo un centro de Alessandro Bastoni, que junto a Denzel Dumfries fue luego clave, en el 54, para salvar a su equipo en un barullo en el área que el Benfica no supo aprovechar.



En el 66 fue el arquero griego Odisseas Vlachodimos el que evitó el segundo del Inter, en un contragolpe que terminó con un disparo del armenio Henrikh Mkhitaryan.



El Benfica no encontraba el camino para el empate. Grimaldo, en el 72, volvió a enviar rozando el palo.



Una revisión en el VAR asestó el segundo zarpazo del Inter: el árbitro sancionó con penal una mano en el área de Joao Mario y Lukaku, que había empezado como suplente y que entró en juego a la hora de partido, marcó en el 82 a pesar de que Vlachodimos adivinó su lado de lanzamiento.



El estadio Giuseppe Meazza dictará sentencia en ocho días en este duelo entre históricos del fútbol europeo, que llegaron a jugar en su día una final de este torneo, la de 1965, en la que el Inter que entrenaba Helenio Herrera superó 1-0 al Benfica de Eusebio.