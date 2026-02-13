Una comisión de diputados indagará presuntas irregularidades en YPFB

Redacción Central
Publicado el 13/02/2026 a las 9h02
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer una declaración para la conformación de una Comisión de la Verdad, compuesta por 11 legisladores, que tendrá 120 días para investigar las denuncias sobre la comercialización de carburantes de mala calidad y también las denuncias de presunta corrupción en la compra de combustible de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),  según un reporte de Oxígeno.bo.

El tanto, el presidente de YPFB, Yussef Akly, informó ayer que la estatal pondrá a disposición de la Comisión de la Verdad toda la documentación que sea requerida en relación con los procesos de adquisición de combustibles y los cuestionamientos sobre su calidad.

“YPFB abrió sus puertas a la Comisión de la Verdad, ahora se ha vuelto a instalar y en esa misma comisión lo vamos a hacer, no tenemos ningún inconveniente, no hemos hecho nada malo, lo que se ha hecho es todo lo malo del pasado”, dijo la autoridad a la agencia gubernamental de noticias ABI.

“Queda aprobado el proyecto de resolución camaral”, indicó ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, luego de que la iniciativa de crear una Comisión de la Verdad recibiera el apoyo de más de dos tercios de los legisladores.

Entre sus principales tareas investigará la calidad de los combustibles y los estándares del producto que ingresa al país.

Asimismo, se auditará el contrato de seguro con una empresa argentina encargada de fiscalizar dicha calidad.

Se analizará la compra de petróleo crudo, diésel y gasolina, bajo la lupa de las denuncias de “compras al fiado” y adendas a contratos previos.

El diputado Carlos Alarcón aclaró que la comisión exigirá toda la documentación oficial.

El documento menciona que la comisión especial ejercerá funciones permanentes y deberá presentar su informe final al pleno de la Cámara de Diputados hasta la conclusión de su mandato.

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, afirmó que está “más que convencido” de que existió un boicot en el caso de la gasolina contaminada y los denominados “hidrocarburos sucios”, en medio de la polémica por la calidad del combustible distribuido en el país.

“Estoy más que convencido que ha habido boicot”, sostuvo el mandatario, al referirse a las irregularidades denunciadas en torno al suministro de gasolina de mala calidad.

