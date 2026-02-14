YPFB habilita planta de DISCAR y acelera la entrega de combustible en Santa Cruz

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, dentro de las mejoras logísticas programadas, habilitó la planta DISCAR SRL para reforzar el despacho de mayores volúmenes de gasolina. Esta empresa puso a disposición dos tanques exclusivos con una capacidad total de recepción de cinco millones de litros y una capacidad de despacho de 1,2 millones de litros por día.

“Tenemos suficientes cisternas provenientes de Arica y Cochabamba, hemos incorporado dos tanques exclusivos adicionales de DISCAR, con esto tendremos volúmenes adicionales para la sobredemanda que se da por las fiestas de carnaval y permitirá superar una situación puntual que se está dando en Santa Cruz”, explicó Oscar Rodríguez Rojas, Distrital Comercial Oriente.

Luego de la recepción de los camiones cisternas que están esperando en Palmasola, se viene reponiendo los volúmenes y en el transcurso de las próximas horas se normalizará las programaciones con volúmenes adicionales.

“Vamos a garantizar un carnaval tranquilo, la gente puede viajar sin ninguna preocupación. Las zonas comerciales de Camiri, San José de Chiquitos y Puerto Suárez no han sido afectadas, aseguramos los volúmenes y calidad de los productos, por lo que van poder tener un retorno tranquilo de sus viajes por feriados”, añadió Rodríguez Rojas.

Las operaciones logísticas encaradas por la estatal petrolera y las entregas en el sistema, permiten garantizar la provisión de gasolina en el departamento de Santa Cruz en volumen y en calidad.