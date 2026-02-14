El líder opositor ruso Alexei Navalny, quien murió en un campo de prisioneros hace dos años, fue asesinado por el estado ruso con una "toxina rara", una neurotoxina presente en ranas venenosas dardo ecuatorianas.

Así lo informaron los gobiernos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos en un comunicado conjunto en el marco de la Conferencia de Múnich. "Sabemos que el estado ruso utilizó esta toxina letal para atacar a Navalny, por temor a su oposición", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores británico. Londres ha informado a Moscú ante el organismo de control mundial de armas químicas.

"Solo el Estado ruso tuvo los medios, el motivo y la oportunidad de usar esta toxina letal contra Navalny durante su encarcelamiento en una colonia penal rusa en Siberia, y lo responsabilizamos de su muerte", afirmaron las autoridades británicas. "La epibatidina se encuentra de forma natural en las ranas dardo silvestres de Sudamérica. Las ranas dardo en cautiverio no producen esta toxina y no se encuentra de forma natural en Rusia. No hay una explicación inocua para su presencia en el cuerpo de Navalny", añadió el comunicado.

Navalny murió en prisión tras ser envenenado con una neurotoxina presente en ranas venenosas dardo ecuatorianas y clasificada como arma química, según informaron los ministros de cinco países europeos, quienes trabajaron juntos para llegar a estas conclusiones.

Pruebas de laboratorio demuestran que Alexei Navalny fue envenenado en una prisión rusa, afirmó Yulia Navalnaya, también presente en Múnich. Se cree que científicos británicos de Porton Down desempeñaron un papel clave en el descubrimiento del complot para envenenar ranas, según informa Sky News.

El acto "bárbaro" solo pudo haber sido llevado a cabo por el gobierno de Vladimir Putin, y anunciaron que presentarán los resultados de su investigación al organismo de control de armas químicas de las Naciones Unidas, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

No está claro cómo se administró el veneno de rana -presumiblemente llamado epibatidina- a Navalny, quien se encontraba en una colonia penal en Siberia al momento de su muerte.

Las autoridades rusas declararon entonces que la muerte del disidente no era sospechosa, sino que se debió a una combinación de enfermedades, incluyendo una arritmia.

La epibatidina es un potente alcaloide natural extraído de la piel de la rana dardo ecuatoriana (Epipedobates anthonyi).

Aunque estudiada por su capacidad analgésica 200-250 veces superior a la morfina sin causar adicción, su alta toxicidad impide su uso terapéutico. Recientemente, se ha identificado como una neurotoxina utilizada en casos de envenenamiento.

Proviene de ranas venenosas de Ecuador, usadas por tribus indígenas en dardos de caza. Es altamente venenosa. Actúa como agente nervioso, provocando convulsiones, parálisis, paro respiratorio y la muerte.

La rana dorada venenosa, rana dardo dorada o rana de dardo es un anfibio anuro de la familia Dendrobatidae, endémica de las selvas colombianas. Es actualmente considerado el vertebrado más venenoso del planeta.