Caso 'Terrorismo': Fenece plazo para el resarcimiento

Este viernes 13 de febrero fenece el plazo para que el Estado boliviano cumpla con el resarcimiento económico a una treintena de víctimas del caso conocido como 'Hotel Las Américas' o 'Terrorismo'. De no hacerlo, se instalará el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Juan Carlos Guedes, una de las 39 víctimas encarceladas por el denominado caso, pidió al Estado que cumpla con el resarcimiento y advirtió que si va a juicio, estará "defendiendo a Evo Morales".







Se llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el operativo de intervención de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) al Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra, el 16 de abril de 2009. En ese lugar, esa unidad policial realizó detonaciones y con disparos de arma de fuego segó la vida de Michael Dwyer, Eduardo Rózsa y Árpád Magyarosi. Además, fueron detenidos Elöd Tóásó y Mario Tadic y, el 28 del mismo mes, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza. Las cuatro personas detenidas denunciaron haber sido torturadas y que los encarcelaron entre seis y 10 años.







Luego de un largo proceso, en octubre de 2024, la CIDH concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida y la integridad personal de las víctimas y emitió cuatro recomendaciones (ver recuadro aparte). Ante el incumplimiento por parte del Estado, el caso pasó a la Corte IDH.







EL PLAZO







Guedes, exasesor de la Unión Juvenil Cruceñista, en entrevista con CORREO DEL SUR confirmó que este viernes 13 se cumple el último plazo de ampliación que pidió el Gobierno (en la gestión de Luis Arce) para ejecutar las recomendaciones de la CIDH y llegar a un acuerdo con las víctimas, de tal manera de evitar un juicio ante la Corte Penal de Costa Rica.







Advirtió al Estado que si va a juicio contra las víctimas del Hotel Las Américas, estará defendiendo a Morales y apuntó al expresidente y líder cocalero como el autor de las violaciones cometidas en dicho proceso.







"Porque si va a la Corte IDH a enfrentarse con nosotros, que estamos al final del proceso para cumplir con la normativa de la CIDH, automáticamente el Procurador del Estado tiene que mostrar su posición: si va a defender a Evo Morales en la Corte de Costa Rica o transar con las víctimas en el marco de las cuatro recomendación de la CIDH en el proceso de primera instancia", declaró.







JUICIOS GANADOS







Guedes señaló que las víctimas le ganaron al Estado un juicio interno en Bolivia y ante la CIDH. "En la Corte de Costa Rica no va a ser diferente, vamos a ganar igual porque el argumento del Gobierno no tiene sustento legal, porque no va a pelear por algo que nunca existió (la célula terrorista), porque en 11 años y medio, con toda la maquinaria judicial y política, no nos pudieron sentenciar y fuimos absueltos", remarcó.







Dijo que en reuniones con el exprocurador del Estado y exministro de Justicia, César Siles, hicieron un cálculo de un pago por resarcimiento de 700 mil dólares por cada uno de los 39 detenidos.







OTRO JUICIO







Juan Carlos Guedes anunció que, una vez concluido el juicio en la Corte de Costa Rica, llevarán al expresidente Evo Morales ante la Corte Internacional de La Haya, en Holanda, por las muertes extrajudiciales. Dijo que ya existe una demanda interpuesta por la madre de Michael Dwyer, uno de los tres acribillados en el Hotel Las Américas en 2009.







DE LA CIDH A LA CORTE





¿Cuándo pasa un caso de la CIDH a la Corte IDH?. Un caso pasa de la CIDH a la Corte IDH cuando el Estado responsable no cumple con las recomendaciones emitidas en el informe final de fondo de la CIDH y el caso implica violaciones graves a derechos humanos, requiriendo un fallo judicial vinculante.



