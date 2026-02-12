El Gobierno sostiene que en el Carnaval 2026 se moverá más de 500 millones de dólares

Los Tiempos Digital
Publicado el 12/02/2026 a las 14h12
Las autoridades del Ministerio de Culturas y Turismo anuncian que la celebración del Carnaval en Bolivia moverá más de 500 millones de dólares en todo el país. El año pasado, de acuerdo a las autoridades de la época , la cifra alcanzó 1.113 millones de bolivianos, apenas una fracción de lo que se prevé para este año.

Por separado, los viceministros de Fomento al Turismo Sostenible y de Culturas y Folklore, Andrés Aramayo y Andrés Zaratti, respectivamente anticiparon que en 2026 el movimiento económico durante el carnaval multiplicará la cifra que la fiesta alcanzó en 2025. Ambas autoridades aclararon que la previsión toma en cuenta que la preparación de la fiesta toma varios meses y que la proyección económica debería tomar en cuenta todo este periodo.

Cada Carnaval, Bolivia late con más fuerza. Las calles se llenan de música vibrante, bordados que brillan bajo el sol, aromas de comida recién hecha y miles de familias que se preparan durante meses para que la fiesta cobre vida. Detrás de cada traje, cada banda y cada comparsa, hay manos bolivianas tejiendo historias… y también oportunidades.

Con cada celebración carnavalera, una larga cadena de valor comienza a dar movimiento a complejos engranajes en el mundo de la artesanía, la gastronomía, la música, el turismo… la fiesta dinamiza la economía como pocas otras actividades en el país.

Si ya de por sí no es suficiente el movimiento cultural, de exaltación del folclore y de reivindicación del patrimonio boliviano, el Carnaval es la época de las oportunidades económicas para muchas familias bolivianas.

Costureras, bordadores, artesanos, cocineros, transportistas, guías, hoteleros y pequeños emprendedores encuentran en estas fechas una fuente esencial de ingresos. Solo el Carnaval de Oruro, recibe más de 500.000 visitantes cada año, lo que genera cerca del 67% del movimiento turístico, mientras que restaurantes, hoteles y comercios experimentan crecimientos que pueden alcanzar hasta el 60% con relación al resto del año.

El sector privado también juega un papel importante en esta cadena. Productores locales, marcas y empresas se suman a la fiesta con logística, promoción y apoyo a fraternidades, ayudando a que el Carnaval trascienda fronteras y se proyecte como una vitrina cultural de Bolivia al mundo.

En este encuentro colectivo, la cerveza —parte de nuestras tradiciones sociales desde tiempos ancestrales— acompaña los momentos de celebración y unión, con la responsabilidad de promover un consumo sin excesos. Porque disfrutar también significa cuidarnos entre todos y gestionar nuestros residuos para proteger el entorno que hace posible la fiesta.

Hay una relación intensa en la celebración del carnaval y el consumo de cerveza. Es un ritual que deriva de la ch’alla, la acción de gracias a la madre tierra por los frutos recibidos. En el pasado, la intermediadora de esta liturgia telúrica era la chicha y este rol ha sido reemplazado hace casi dos siglos por la cerveza.

Lejos de ser solo alegría pasajera, el Carnaval deja algo más profundo: fortalece economías familiares, impulsa emprendimientos y mantiene vivas nuestras raíces. Celebrarlo es honrar nuestra identidad. Y también reconocer que, cuando Bolivia festeja, miles de vidas prosperan.

 

