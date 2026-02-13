Senamhi prevé lluvias y leve descenso de temperaturas en el país durante el Carnaval

13/02/2026
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que durante los cuatro días de Carnaval se registrarán lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, además de un leve descenso de temperaturas en el occidente y los valles.

El meteorólogo del Senamhi, Diego Perales, explicó que en La Paz, Cochabamba y Sucre se prevé cielo poco nuboso por la mañana y mayor nubosidad por la tarde.

“En horas de la tarde vamos a tener mayor nubosidad; por lo tanto, se esperan chubascos aislados con probables tormentas eléctricas también aisladas”, señaló.

En el occidente, Potosí y Oruro, el sábado se anticipan precipitaciones con posibles descargas eléctricas desde la tarde hasta la noche, con probabilidad de que se extiendan hasta la madrugada del domingo. Estas condiciones generarán un leve descenso de temperaturas.

“Debido a las precipitaciones, vamos a tener un leve descenso de temperaturas en esa región», detalló Perales.

Para el oriente del país, principalmente Beni, el norte amazónico y el trópico de Cochabamba, se prevén lluvias persistentes durante los días de Carnaval, con acumulados que podrían alcanzar los 20 milímetros.

En Santa Cruz de la Sierra, las precipitaciones se presentarán hasta la madrugada y la mañana del sábado por el ingreso de vientos del sur que afectarán también a Tarija y la región del Chaco.

“En Santa Cruz habrá una mejora del tiempo a partir del domingo, con cielo poco nuboso y ascenso de temperaturas durante los siguientes días”, indicó el meteorólogo.

El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones ante la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, especialmente para actividades al aire libre programadas durante el feriado.

 

