El TAS se declara competente y suspende el castigo a Thomaz

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) se declaró competente en el caso del jugador Thomaz Santos y emitió ayer una medida de suspensión provisional del castigo que tenía por no haber cumplido con el fallo que sacó el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

El fallo se emitió en el proceso que inició Wilstermann por el incumplimiento del documento adjunto a la rescisión de contrato y que comprometía al jugador brasileño a que en caso de volver a Bolivia sólo podría hacerlo al cuadro cochabambino, caso contrario debía pagar 80 mil dólares en favor del club aviador.

Ayer, a través de las redes sociales de los dirigentes de Bolívar se hizo conocer que el TAS le dio el visto bueno al jugador brasileño naturalizado boliviano para que juegue el resto de la temporada sin ningún problema, y ordenó a la vez a la FBF que suspenda la aplicación de la medida que dictó en su momento el TRD en contra del futbolista.

El pasado 26 de marzo, el tribunal federativo sacó la resolución que añadía que si el jugador no cumplía con el pago, en un plazo de 30 días, quedaba imposibilitado de seguir jugando.

Santos y el club Bolívar apelaron la decisión al TAS, pero el jugador no fue incluido en las últimas seis fechas del torneo Apertura por “precaución” de que los rivales impugnen el resultado.

Finalmente, ayer, el TAS envió una orden sobre la suspensión provisional, que fue firmada por el árbitro único, Juan Pablo Arriagada, y que en su parte resolutiva menciona lo siguiente: “El TAS ordena a la FBF suspender la aplicación de la sanción contenida en la decisión dictada el 26 de marzo de 2019 por el TRD de la Federación, en cuanto a impedir la actuación deportiva de Thomaz Santos Barro, mientras se encuentre pendiente de pago la cantidad de dinero que fuera ordenada a pagar por la misma decisión”.

Sin infracción

El abogado de la Academia, Rodrigo Quiros, sostuvo que “ el TAS actuó como debía hacerlo. El jugador no estaba sancionado, el TRD se atribuyó competencias que no eran de ellos, como sancionar, que no está contemplado en el reglamento. El jugador nunca cometió ninguna infracción y firmó un documento que lo usaron de mala fe”.

El futbolista agradeció la ayuda que recibió de parte de Bolívar y prometió trabajar duro para ganarse un puesto en el equipo titular.

“Estoy muy contento por volver a jugar y hacer lo que más me gusta. Agradecer a Dios y la dirigencia de Bolívar por todo el apoyo”.

El proceso continuará su curso en el TAS y se estima que exista una resolución final entre octubre y noviembre de este año.

TRD PEDIRÁ QUE SE ANULE EL RESULTADO DEL AMPARO

En el caso de Cristhian Machado, el tema sigue pendiente debido a que ahora el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) tiene previsto enviar documentación al Tribunal Constitucional en Sucre para pedir que se anule el fallo que emitió la sala constitucional de Santa Cruz, donde le dieron la razón al jugador cochabambino y con lo que podría jugar en el torneo Clausura.

El miembro del TRD, Winston Castellón, explicó ayer que esperan recibir los documentos de la sala constitucional cruceña para dar a conocer ante el Tribunal que se presentaron dos amparos constitucionales (uno anterior en Cochabamba), por lo que no debería proceder con el fallo, que si bien se dio a conocer de manera oral, se requiere la documentación para responder de manera puntual.

Castellón también aseguró que se tiene un plazo para emitir la documentación, y luego de más de un mes de la audiencia que se cumplió en Santa Cruz, hasta ahora no se entregó el dictamen.

Por lo que se entiende en este sentido, con los antecedentes, Machado aún tiene la suspensión por no haber cumplido con el pago de 100 mil dólares a Wilstermann.