Saucedo llega para despedirse

Fernando Saucedo finalizó su ciclo de más de cuatro años en Wilstermann, tras no llegar a un acuerdo económico con la dirigencia. Su futuro al parecer está en Always Ready, club con el que espera cerrar el trato hoy.

Saucedo estará presente hoy en el inicio de la pretemporada de Wilstermann para despedirse no sólo de sus ahora excompañeros, sino también del cuerpo técnico.

“Lo único que tengo es agradecimiento, sobre todo al hincha de Wilstermann, a los dirigentes también. Ahora que me toca irme, me voy campeón, sé que al equipo le va a seguir yendo bien, porque tiene excelentes jugadores y una excelente hinchada. Deseo algún día poder volver, si se puede”, manifestó Fernando Saucedo.

Entre tanto, el vicepresidente del club Wilstermann, Renán Quiroga, señaló a los medios paceños que las negociaciones con el futbolistase terminaron. “No hubo una respuesta del jugador, ahí terminó todo, nosotros ya no seguiremos negociando”, dijo el dirigente, que se encontraba en La Paz para tratar de dar una solución al conflicto que existe entre los clubes opositores y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

El jugador confirmó lo que ya un dirigente le adelantó a Los Tiempos el jueves, que lo más seguro era que Saucedo no renovaría su contrato con Wilstermann, porque el club no le incrementaría más la oferta económica.

“No pudimos llegar a un acuerdo. Sentí que ya no tenían el mismo interés en mí o tal vez yo gano mucho en el equipo y lo entiendo, pero si no pueden pagarme y tengo otra posibilidad muchísimo más grande, me tengo que ir”, explicó Saucedo.

El “Menona” con Wilstermann conquistó tres títulos nacionales (2016, 2028 y 2019). Saucedo llegó a Wilstermann para el segundo semestre del 2015 y se convirtió en uno de los referentes en el plantel titular. Con Wilstermann también logró su mejor participación internacional en una copa internacional, ya que llegó a disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Por todo esto, Saucedo es agradecido con Wilstermann, pero aseguró que debe pensar en su futuro y en el de su familia.

“Ustedes saben que la carrera del jugador es corta, que se acaba rapidísimo, si yo no aprovecho mi mejor momento, quizá al año me boten como a cualquier futbolista, porque somos desechables, el rato que estás bien te quieren, pero cuando ya no rendís te van a botar aunque tengas contrato, el fútbol es así, lo entiendo”, finalizó.

WILLAN ÁLVAREZ, SEGUNDO REFUERZO

El delantero Willan Álvarez llegó a un acuerdo con el club Wilstermann y se convierte en el segundo refuerzo del plantel aviador para la temporada 2020.

La noticia fue confirmada por el director financiero de Wilstermann, Cayo Salinas, quien aseguró que las negociaciones fueron cerradas por el propio presidente de la institución aviadora, Gróver Vargas.

Álvarez, que el 2019 militó en el club Aurora, hará dupla en ataquecon su hermano Gilbert Álvarez, quien es uno de los máximos artilleros del cuadro aviador.

Es posible que hoy, en el inicio de la pretemporada, la novedad sea Willan.