Balderrama en duda para el debut de V. Palmaflor

La División Amateur de la Federación Boliviana de Fútbol no pondrá ninguna objeción al sistema de ascenso y descenso de categoría, siempre y cuando no afecte a sus intereses Ver más División Amateur no pondrá trabas siempre y cuando no la perjudiquen

El club Municipal Vinto Atlético Palmaflor comenzó ayer a alinear el posible once titular con el que afrontará el torneo Apertura 2020 de la División Profesional Ver más Vinto Palmaflor ajusta los detalles para el once ideal

Los árbitros reiteraron su pedido de un incremento salarial y la implementación del seguro de vida antes del inicio del campeonato de la gestión Ver más Árbitros piden aumento salarial y un seguro de vida