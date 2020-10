A 10 días de enfretar a Colo Colo, Wilster está en paro

A 10 días de que Wilstermann enfrente a Colo Colo, por la Copa Libertadores, el plantel profesional determinó paralizar sus entrenamientos en protesta de que la dirigencia no cumplió con la promesa de pagar el premio por la clasificación a la Copa Libertadores 2020.

Si bien el cuerpo técnico y los jugadores están conscientes de que este parate puede perjudicarlos en su preparación, es una medida que creen es necesaria.

“Este paro nos perjudica a nosotros porque no entrenamos mucho, pero a los jugadores le perjudica también la falta de palabra”, aseguró Cristian Chávez, uno de los referentes del plantel aviador, a los medios, a tiempo de explicar que “no todos cobran como yo, los chicos necesitan muchas cosas. Nos da tristeza no poder entrenar, pero no se puede, lo que tiene que saber la gente es que todo el plantel está unido, está con fuerza y eso es lo más importante”.

Mientras Wilstermann intenta solucionar este problema, Colo Colo no sólo está con un nuevo envión anímico tras la llegada del técnico Gustavo Quinteros, sino que continúa con su entrenamiento de manera normal y además se encuentra en competencia dentro del campeonato chileno.

Uno de los mayores problemas que tuvo Wilstermann en la derrota ante Athletico Paranaense, en el reinicio de la Copa Libertadores, fue la falta de ritmo de competencia. Algo que se había logrado superar en alguna medida, en los siguientes cotejos en los que consiguió una victoria ante Peñarol en Cochabamba y un empate en Brasil ante Paranaense.

Pero su último cotejo fue el 29 de septiembre. Wilstermann otra vez ya lleva casi dos semanas sin competencia y para empeorar el panorama se cancelaron los amistosos que debían disputarse ante Blooming y Oriente; además que tampoco se logró concretar el partido ante Vinto Palmaflor.

“Dios quiera que el lunes volvamos a trabajar”, dijo el técnico de Wilstermann, Cristian Díaz, a la espera de una pronta solución.

Viernes se realizan las pruebas PCR

El plantel profesional será sometido a las pruebas PCR de la Covid-19 para poder enviar los resultados a la Conmebol el domingo.

Aunque el plantel de momento ya no se encuentra en la burbuja en el Hotel, ninguno de ellos presenta síntomas del coronavirus y no tendrían problemas en las prueba PCR.

Entre tanto, los jugadores que habían finalizado con algunas lesiones el último partido ante Paranaense, ya fueron dados de alta. Si este lunes el equipo profesional vuelve a los entrenamientos, todos ellos trabajarán con el grupo.