Asad advierte que FIFA admitió su demanda y se pronunciará contra San José

El exdirector técnico de San José, Omar Asad aseguró que en los próximos días la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) dará a conocer el fallo a la demanda que presentó el argentino reclamando los montos que le debe el club orureño, además lamentó "la burla" de los dirigentes en contra de los jugadores quienes están "abandonados" y a su suerte sin solución alguna al tema de sueldos, como si ello fuese poco aún no entrenan en grupo.

"Realicé la demanda por causas justas, yo espere hasta el mes de junio para rescindir contrato, después acudí a la FIFA que tiene previsto emitir la sentencia la siguiente semana como me informaron; yo entiendo que en una primera instancia San José se defendió, pero ya estamos en el resarcimiento económico", aseveró el entrenador en contacto con Cadena A.

Asad tomó el mando del plantel en el mes de enero, después dirigió al elenco hasta la décima segunda fecha del Campeonato Apertura (que está paralizado desde esa jornada debido a la pandemia), en los 12 encuentros sumó 18 puntos, el líder es The Strongest con 21, después del partido contra Blooming (que vencieron por 1-0 en Oruro, el 11 de marzo) se fue a su país pero antes reclamó el pago de sus sueldos y no fue atendido, hasta denunció que fue víctima de malos tratos.

Pese a ello insistió para que le cancelen, por lo que finalmente acudió a la FIFA. "Estoy reclamando lo justo, lo que me corresponde, aclarar que en Oruro no me pagaron nada, solo me dieron un monto para mí y mi cuerpo técnico", apuntó el argentino además de lamentar el mal trato a los jugadores del primer plantel, "no les atienden el teléfono, tienes que morirte para que te respondan (los dirigentes)".

Para los santos el día a día son demandas y más demandas, en las pasadas horas se conoció que el jugador Leonardo Mena también pidió el pago de más de 80 mil dólares por las deudas que tienen con él, la respuesta de los dirigentes al mando de Huáscar Antezana (a quien los socios no lo reconocen como el titular del club) fue en tono de burla, hecho que incomodó al futbolista.