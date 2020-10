Jhasmani Campos se despide de la selección nacional

“Considero que se cumplió mi ciclo en la selección nacional”, asegura el volante Jhasmani Campos (32 años), quien dio a conocer que tomó la decisión de retirarse de la Verde, después que fuera parte de las primeras fechas de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Catar 2022.

“Fueron días difíciles para analizar y profundizar sobre esta decisión”, asegura Campos a tiempo de indicar que cumplió el sueño que tenía desde niño de jugar en la selección nacional y siempre fue feliz.

“Tal vez, la única meta que no cumplí en mi carrera fue no haber jugado un Mundial, pero, desde donde me toque, apoyaré incondicionalmente a las futuras generaciones”, asegura en el comunicado que compartió la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en sus redes sociales

Campos, quien milita en el club The Strongest, jugó con la selección nacional un total de 48 partidos, casi siempre titular, de los cuales 22 fueron en las Eliminatorias, 8 por la Copa América y 18 en encuentros amistosos. En su paso por la Verde logró convertir cinco goles.

Por los goles que nos hiciste gritar de corazón Por tu entrega en cada uno de los partidos Por tu amor por #LaVerde ¡GRACIAS, JHASMANI! Publicada por Federación Boliviana de Fútbol en Martes, 27 de octubre de 2020

El jugador agradeció a Dios por la oportunidad de cumplir su sueño y a su madre, que desde el cielo lo acompañó en todos sus partidos. Además de agradecer a su padre, hermano y familia por el apoyo que le brindaron, además de a todos los entrenadores que le tocó en la Verde y sus compañeros.

“A mi selección nacional, mil gracias por esos momentos que marcaron mi vida y dejaron huellas inmemorables. Gracias mi Bolivia”, finaliza Campos.

La decisión de Campos se da a pocos días de que se conocerá la convocatoria para las siguientes fechas de la Eliminatoria en el que Bolivia enfrentará a Ecuador y Paraguay.