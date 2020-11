Wilstermann. Cancelan amistoso con Always Ready por paro en el Aviador

Hoy (16:00), Wilstermann debía enfrentar a Always Ready en partido amistoso, encuentro que tuvo que ser cancelado a última hora ayer debido a que el equipo se encuentra en paro en protesta por el impago de sus salarios, primas y parte del premio por la clasificación a la Copa Libertadores.

El equipo profesional de Wilstermann ayer determinó no entrenar, porque la dirigencia no cumplió con el pago comprometido.

Este paro de actividades sucede cuando faltan 19 días para el encuentro que Wilstermann sostendrá ante el club paraguayo Libertad, por los octavos de final de la Copa Libertadores, el próximo 25 de noviembre.

Para Wilstermann, que a diferencia de Libertad está en plena disputa de su torneo local, el cotejo amistoso ante el Millonario era muy importante para continuar con ritmo de competencia, porque en Bolivia aún no se reanudó el campeonato profesional.

Ante esta medida asumida por el plantel, la dirigencia de Wilstermann explicó que, si bien entienden el malestar de los jugadores, es un tema que sale de las buenas intenciones del directorio.

“Tenía que llegar plata de la Conmebol, porque es el único ingreso que tenemos como institución, y no llegó, se retrasó. Y los jugadores dicen que, mientras no llegue la plata, no entrenarán”, explicó Gróver Vargas, presidente del club Wilstermann.

La situación se complica para el plantel, porque el dinero aún no será transferido por la Conmebol y, por la situación económica del país, es imposible que la dirigencia pueda afrontar con sus recursos el monto adeudado, que según Vargas supera el medio millón de dólares.

“Se puede conseguir 50 mil o 100 mil, pero los montos grandes que ellos están esperando no es fácil de conseguirlos hoy. Éste es un tema ajeno a la buena fe que tenemos en el directorio, pero dejar de entrenar no es el mejor camino para presionar”, dijo Vargas.

Los jugadores aseguraron a algunos medios que se les adeuda tres meses de sueldo (agosto, septiembre y octubre), además de cuotas de las primas y parte del premio.

Vargas explicó que hace un mes se pagó los meses de junio, julio. Reconoció que se adeuda agosto y septiembre. En el caso de octubre, éste aún no está en mora, porque se tiene el acuerdo de pago hasta el 20 del siguiente mes.

“Les dije que les pagaré un mes y voy a pagar una parte del premio que faltaba, porque sólo les di un cierto momento, además está la recuperación de los sueldos que se lo ganaron por la clasificación”, aseguró el directivo.

Always Ready, que ya se encontraba en el aeropuerto, tuvo que suspender el viaje de La Paz a Cochabamba a última hora, tras enterarse del problema en el elenco Rojo.

Vargas: “No podemos ser presos de sus presiones”

El presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, aseguró que el directorio analizará qué medidas asumir en relación al paro del plantel, porque la medida empezó a ser recurrente.

“No podemos ser presos de sus presiones”, dijo Vargas, a tiempo de indicar que será un tema que evaluará con su directorio.

“No puedo dejar que vuelva a pasar esto, porque ellos no pueden vivir en presión a una institución que les da todo. Todo tiene un límite y el límite lo están rompiendo”, dijo.

3 paros en Wilstermann

En las últimas semanas, el plantel no trabajó en dos oportunidades, mientras que el técnico no dirigió la práctica en una ocasión.