División Profesional. FBF gestiona mayor apoyo para los clubes

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, aseguró ayer que desde la entidad se busca apoyar a los clubes para reducir el impacto económico sufrido por la pandemia de la Covid-19, situación que se traduce en diferentes actividades para poner “paños fríos” y aliviar la situación.

Asimismo, en ocasión del Consejo Superior realizado ayer en Cochabamba, se aprobaron las fechas 4 y 5 del Torneo Único 2021, cambios en el reglamento del certamen, inicio del Torneo de Reserva (18 de abril) y otros puntos.

Gestión de apoyo

Tras un torneo paralizado por casi nueve meses, sin ingresos y la mayor parte de cotejos a puertas cerradas, los clubes participantes en la temporada 2020 tuvieron muchos inconvenientes y desfases económicos.

Más allá de recibir apoyo económico de la FIFA y Conmebol, respaldo que no se confirmó ni descartó para este año, la FBF consolidó el desembolso del 10% de los nuevos derechos de TV para los 16 clubes (4.015.107,5 millones de dólares), además de gestionar el tema de respaldo de parte de autoridades nacionales, departamentales y municipales.

“El factor financiero ha sido una de las principales secuelas que están atravesando prácticamente el 100% de los clubes de la División Profesional del fútbol boliviano. Estamos tratando de colaborar esta situación, facilitamos los dineros ingresados por los derechos de TV. Estamos generando políticas a nivel gubernamental y municipal para que los clubes puedan recibir una mayor cantidad de público. Esperamos que en el transcurso de este año se pueda estabilizar”, aseguró Costa.

En el caso particular del club San José, que atraviesa una de las crisis económicas y dirigenciales más grandes de su historia, el titular de la FBF comentó que es el único club de la División Profesional que no recibió el desembolso de los derechos de TV ($us 250.944,22), hasta que defina a su directorio legalmente constituido.

Modificaciones y vacunas

El Reglamento General del Campeonato 2021 fue modificado ayer con el pleno de los 16 clubes, en el que se acordó que ahora se podrán incluir hasta 20 jugadores en un partido (11 titulares y nueve suplentes), además de mantener los cinco cambios durante un compromiso, situación avalada por los miembros de la División Aficionados.

Para garantizar el desarrollo normal del torneo, Costa también se refirió al lote de vacunas que pretenden importar para los futbolistas y miembros del cuerpo técnico, gestión que está en análisis.

“Nos remitieron el contrato de una empresa que ya tiene la licencia para la importación de las vacunas. Estamos haciendo un análisis detallado, hay algunos detalles que aún no nos satisface al 100 por ciento”, declaró el titular de la FBF.

Torneo de reservas

Desde el próximo 18 de abril, el certamen de reservas se desarrollará paralelamente al de la División Profesional, con partidos similares a los del Campeonato Único, que incluso podrían ser preliminares de los encuentros profesionales.

“El torneo arranca el 18 de abril, es un torneo paralelo al campeonato de la División Profesional, así que donde juegue el equipo profesional lo hará el de reserva también. Se ha determinado que la logística de este torneo lo haga cada uno de los clubes y por obligación deben participar los 16 clubes”, aseguró Adrián Monje, director de competiciones de la FBF.

Al ser un certamen de tipo promocional, no habrá sanción para el club que desista de participar, pero todos los elencos confirmaron jugar.

Se jugará sólo los fines de semana. De los 11 jugadores en cancha siete deben ser Sub-20, dos Sub-17 y dos libre de edad.