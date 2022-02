Palmaflor ratifica a Viviani e invalida rumor de cambio

El directorio de Palmaflor brindó ayer su total respaldo al entrenador Humberto Viviani, quien seguirá al mando del plantel tras la derrota 0-3 ante The Strongest en Colcapirhua, tras algunos rumores que cundieron en redes sociales.

Según el presidente de Palmaflor, Adelio Cabezas, la continuidad de Viviani no está en duda, además que resaltó el trabajo del DT que este año está acompañado de colaboradores idóneos.

“Nos reunimos con el profesor (Humberto) Viviani para hacer un análisis del partido. La verdad, no sé de dónde vienen esos rumores, no tuvimos ninguna decisión. De parte de la dirigencia, el profesor Viviani tiene el respaldo al 100 por ciento. El año pasado cambiamos varios entrenadores y este año no volverá a suceder”, explicó Cabezas a Los Tiempos.

Viviani, que dirigió este año dos encuentros, sumó con Palmaflor un punto como visitante ante Nacional Potosí (1-1), mas la derrota ante el Tigre en casa golpeó a la afición.

Al margen de ello y los rumores que cundieron en redes sociales sobre el presunto cambio de entrenador, Cabezas se mostró firme en su decisión y reiteró que éste es el momento de sumar, no de restar.

“Tras cada partido que jugamos, siempre hacemos un análisis. Ayer (por el domingo) no pudimos ganar, ya no vale la pena hablar del pasado, sino del futuro que será jugar ante Aurora”, cerró el tema el titular del Verdeamarillo.

Respecto a la habilitación del ariete francés Jean-Christophe Bahebeck, Cabezas anunció que entre hoy y mañana esperan que Migración de Bolivia emita la resolución de la naturalización del volante argentino Maximiliano Gómez, hecho que allanará el camino para inscribir al futbolista galo.

Asimismo, Cabezas sostuvo que, en ese caso, espera que Bahebeck ya esté listo ante Aurora.

Además, esperan por la llegada del extremo brasileño Elcarlos Gomes, pactada para el 27 de febrero.

Caso Cartagena y posible fichaje

El caso del zaguero beniano Jean Pool Cartagena, que no fue habilitado y su permanencia en Palmaflor está en duda porque llegó lesionado, puede solucionarse entre hoy y mañana.

El directorio quillacolleño sostendrá una reunión con el zaguero central para definir el futuro entre partes: su habilitación o rescisión de contrato.

Tras los fichajes del francés Jean Christophe Bahebeck y el nacional Santiago Arce, es probable que Palmaflor sume un refuerzo nacional más luego de sus primeras dos presentaciones y al estar el libro de pases abierto hasta el 28 de marzo.