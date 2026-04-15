El TSE advierte que si Sala Constitucional concede la tutela a Yahuasi sería de "imposible cumplimiento"

El secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga, advirtió este miércoles que si la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concede la tutela solicitada por René Yahuasi en su Acción de Amparo, respecto a la realización de la segunda vuelta por la elección de la Gobernación de La Paz, ésta sería de "imposible cumplimiento".

"Consideramos que esta situación sería, de producirse una determinación de esa naturaleza, de cumplimiento imposible, porque se estaría afectando la transición normal de las autoridades que debe producirse el 3 de mayo", afirmó entrevistado por Radio Fides.

Explicó que los plazos establecidos para la realización de una posible segunda vuelta en La Paz no pueden acortarse y tiene tiempos definidos; sin embargo, evitó hablar de posibles plazos y señaló sería decisión de la Sala Plena del Tribunal.

Ayer se conoció que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz aceptó la Acción de Amparo Constitucional presentada por el (ex) candidato a la Gobernación de La Paz por NGP, René Yahuasi, en contra de los vocales del TSE, y fijó audiencia para el próximo 16 de abril.

De la misma manera, la Sala Constitucional dispuso la suspensión temporal de las resoluciones mediante las cuales el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aceptó la declinatoria de Nueva Generación Patriótica (NGP) de participar en segunda vuelta y proclamaba a Luis Revilla como Gobernador electo de La Paz.

Eso sí, especifica que la decisión no afecta el desarrollo de la segunda vuelta electoral en otros departamentos.

Arteaga, en ese sentido, afirmó que un fallo que vaya en contra de las decisiones adoptadas por la Sala Plena del TSE vulneraría el principio de preclusión y afectaría a todo el sistema electoral.

"Modificaría todo el sistema electoral, porque permitiría a Yahuasi ser candidato sin partido", señaló o indicó que otra opción es que obligue al NGP a participar, escenario que la parece improbable.

En esa línea, afirmó que «la decisión de la Sala Constitucional tiene que ser muy sabia, enmarcada en lo que menciona la Constitución (...) Estaría afectando muchas situaciones ya normadas en la Constitución y la Ley", aseveró.

Por los resultados de las elecciones del 22 de marzo, Luis Revilla y René Yahuasi deberían ir a la segunda vuelta para definir al nuevo Gobernador de La Paz.

Sin embargo, el partido Nueva Generación Patriótica (NGP) desistió de participar del balotaje, sin el consentimiento de su candidato René Yahuasi.

Así, la Sala Plena del TSE decidió aceptar la decisión de la directiva del NGP y, en consecuencia, proclamó a Revilla como el Gobernador electo del departamento, sin segunda vuelta y con solo el 20% de los votos.



