Gary Soria asegura que no renunciará a su cargo

El presidente del club Wilstermann, Gary Soria, aseguró ayer que no renunciará a su cargo y que convocará una asamblea de socios cuando finalice la auditoría a las gestiones anteriores.

“Nunca dije que me iría y no me voy a ir. Mi compromiso está firme y sabemos que nuestro Wilstermann 2023 va a luchar cosas muy importantes. Ellos quieren que renuncie porque estoy haciendo una auditoría donde vamos a desenmascarar a mucha gente, a la anterior directiva y a mucha gente que va por detrás, por eso quieren que salga”, dijo Gary Soria a los medios durante su viaje a La Paz.

En cuanto al pedido de una asamblea para dar un informe de los recursos invertidos a la fecha, Soria indicó que esta se realizará “una vez tengamos la auditoría completa. Ahí vamos a presentar todos los descargos y la contabilidad del club”.

Sobre las declaraciones del segundo vicepresidente de Wilstermann, Julio Torrico, que pidió su renuncia, Soria dijo que este dirigente fue “echado de la directiva, fue retirado por los malos manejos que hizo dentro de la directiva y por haber permitido que los procesos avancen (...) Son resentimientos que seguramente le quedan, si el ama al club sabe que no debería pedir la renuncia, sino de que toda la gente apoye al club”.

Salvemos Wilstermann

La campaña denominada Salvemos Wilstermann hasta ayer recaudó 32 mil dólares.

Apis Express realizó una actividad por lo que depósito 5.000 bolivianos, cifra con la que se llegó a la mencionada suma.

Este domingo los Gurkas llevarán adelante una kermés en el frontis del estadio Félix Capriles.