Wilster busca evitar el virtual remate de bienes

El directorio transitorio de Wilstermann trabaja a mil por hora para revertir una decisión casi tomada por Grandes Contribuyentes (Graco): embargar y rematar los bienes del club aviador, por una deuda que alcanzaría los 4,9 millones de bolivianos.

“Wilstermann estaba en dos planes de pago, que se han dejado de pagar en septiembre y nadie (del actual directorio transitorio) estaba enterado de eso. Con dos incumplimientos se caen las facilidades de pago y eso ha causado que nos pidan pagar el total de la deuda que son más de 4 millones de bolivianos”, explicó Mario Guamán, miembro del directorio transitorio del club aviador.

Guamán señaló que este gran problema se generó en gestiones pasadas y empeoró en la de Gróver Vargas y Gary Soria, que no hicieron los pagos correspondientes. Ahora se intenta encontrar una solución para que los bienes del club no sean rematados.

“Se puede ingresar en una solución. No me pregunten qué vamos a hacer, pero vamos a darle una solución. Imagínense que por 200 mil bolivianos vamos a terminar pagando 5 millones y perdiendo el edificio que primero Gróver Vargas y luego Gary Soria no pagaron. Estamos ya buscando una solución, la estamos peleando como todos días”, aseguró Guamán.

El dirigente fue claro al señalar que Gary Soria conocía de la situación, ya que no sólo se le comunicó que se había incumplido con el plan de pagos, sino que se le mandó conminatorias de pagos y se le informó de que estaba ingresando a remate.

“Lo que da más bronca es que no avisa; si esto nos hubieran avisado un mes atrás, no nos hubiera pisado el tiempo, porque esto incluso ya estaba ingresando a remate. Realmente le hicieron mucho daño al club”, dijo Guamán.

El dirigente, muy molesto, recordó que Soria en sus declaraciones a la prensa señaló una y otra vez que estaba inyectando recursos económicos al club para que subsista y entre los pagos que decía realizar se encontraban los impuestos, pero no lo hizo.

Devolución de costes

Guamán también informó que el club Wilstermann pagó alrededor de 19 mil dólares en las apelaciones en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y que existe gran probabilidad de que el TAS les devuelva entre 15 mil a 17 mil dólares.

“Es altamente probable que el TAS devuelva esos montos, recursos que tienen que entrar a las cuentas del club, porque es dinero del club”, afirmó Guamán.

Wilstermann aún espera por los CTI

Hasta el cierre de esta edición, el club Wilstermann aún estaba a la espera de la llegada de los Certificados de Transferencia Internacional (CTI) de Jonata Machado, Julián Velásquez, Franco Martínez y Matías Techera.

Los únicos que ya fueron habilitados, según se confirmó en el club Wilstermann, fueron Adriel Fernández, de quien era un hecho su inscripción, y el extremo argentino Cristian Esparza, quien ya jugó en el país durante la pasada temporada.