Wilster pide sanción para García y exigen un “arbitraje justo”

Wilstermann está en alerta por los arbitrajes, sobre todo del que se observaron en el partido contra Bolívar en el clásic nacional. Pero la preocupación también se extiende al arbitraje de esta jornada para el clásico cochabambino.

Ayer en conferencia de prensa, tanto el plantel técnico como la dirigencia adelantaron que “exigen justicia” y que “no se favorezca ni se perjudica a ningún equipo”.

“Lo vimos, sabíamos lo que había pasado en la cancha (en el partido contra Bolívar) y teníamos la certeza absoluta de que no había sido nada justo. Nos preocupa, no se puede hacer nada con lo que pasó, pero se puede hacer algo de aquí en adelante y no cometer tantos errores ni a favor de uno ni en contra de otro. Esta situación nos tiene molestos, nos tiene preocupados de lo que vaya a pasar mañana. Exijo un arbitraje justo para ambos equipos”, señaló el nuevo gerente deportivo, Cristian Díaz.

La posición del cuadro cochabambino se hace conocer luego de que se publicarán los audios de la sala del VAR en la que se expone una controversia por las jugadas revisadas y por ende las decisiones que se adoptaron.

“Necesitamos justicia, no necesitamos que nos favorezcan”, completó Díaz.

Si bien ya se presentó una carta a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF)para que Juan Nelio García no vuelva a dirigir un partido del cuadro valluno, también se solicitó que el Tribunal de Justicia Deportiva “sancione de forma ejemplar al juez y su terna arbitral, mismos que perjudicaron directamente a nuestra institución”.

Oficializan decisión

Como parte de la conferencia que se realizó ayer, el vicepresidente del club, Yuri Gil ratificó la determinación de que Gastón Ramondino asuma la dirección técnica del club, mientras que Cristian Díaz se hará cargo de la gerencia deportiva.

Díaz, en este sentido, explicó que tiene problemas de índole personal que le impiden cumplir con las exigencias del plantel.

Por su parte, el nuevo estratega del plantel, Gastón Ramondino adelantó que corregirán las fallas que cometieron y recuperarán “su identidad” para encarar los partidos que quedan en el torneo Apertura.

Hinchas en la práctica

Luego de los resultados negativos en los dos últimos partidos del torneo local, un grupo de hinchas llegó ayer al complejo. Según se hizo conocer, los seguidores pidieron “compromiso” por parte de los jugadores para encarar los siguientes cotejos.