Jugadores de Wilster esperan que la dirigencia cumpla el pago

El volante de Wilstermann Rodrigo Amaral aseguró ayer que en una semana se cumplirá el quinto mes de sueldos impagos en el Aviador, y que, aunque entienden la situación del club, esperan que la dirigencia cumpla con la promesa de un pago antes del receso.

“Necesitamos de la gente. En una semana se cumple el quinto mes y, como trabajador, esperas un pago, más si tienes familia. La situación es muy difícil. Sabemos que estamos trabajando para sacar el club adelante igual que los doctores y la gente. Sabemos que los doctores están haciendo lo posible para cumplir, ojalá lo puedan hacer antes del receso, eso nos dijeron”, sostuvo Amaral.

El volante reconoció que en su momento la situación económica del club lo llevó a pensar en dejar a la institución aviadora.

“Me viene costando en el tema económico, yo estaba con la cabeza en que no daba más, en que me quería ir; si no fuera por mi mujer y mis hijas, no estaba acá. Es que cuando llegas a casa se te baja la cabeza porque a veces no puedes sacar a tu hija, llevarlas a un parque o donde ellas quieren ir. Explicarles que la situación del club sigue jodida, todos los días estamos con una deuda”, manifestó Amaral.

Entre tanto, el director técnico del Aviador, Eduardo Villegas, dijo que el partido ante GV San José “es muy importante, diría de 6 puntos, ya que es un rival directo. Será difícil remplazar un jugador con las características de Amaral, sin embargo, vuelve (Alejandro) Chumacero”.