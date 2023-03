Pol Espargaró sufre fractura de mandíbula, de dos vértebras y contusiones

El canciller de Chile, Alberto van Klaveren, evitó referirse a la “nueva etapa” de relación bilateral propuesta por el presidente Luis Arce, en la cual se incluye la posibilidad de reactivar el... Ver más Canciller chileno evita comentar plan de Arce sobre “nueva etapa”

Tras confirmarse la asistencia del presidente Luis Arce al acto central por el 28 aniversario del MAS en Ivirgarzama, este domingo, asambleístas "arcistas" pidieron garantías para el Mandatario,... Arcistas piden garantías al MAS en celebración

Los maestros urbanos de 31 federaciones de Bolivia acataron ayer un paro nacional de 24 horas que estuvo acompañado de marchas, vigilias y bloqueos, luego de tres semanas de protesta en demanda de... Miles de maestros acatan paro en todo el país y bloquean rutas estratégicas