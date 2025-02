Donald Trump, Taylor Swift y un Super Bowl histórico

El Super Bowl LIX ya es histórico antes del inicio del duelo entre los Kansas City Chiefs y los Eagles de Filadelfia en Nueva Orleans. Nunca antes un presidente estadounidense en funciones había estado en las gradas: Donald Trump ha anunciado su asistencia. Ningún equipo había llegado al partido más importante de la NFL cinco veces en seis años, hasta que el campeón defensor se clasificó nuevamente hace dos semanas. Y nunca antes un equipo tuvo la oportunidad de ganar tres Super Bowls seguidos: los Chiefs liderados por el mariscal de campo Patrick Mahomes ahora pueden hacerlo el domingo por la noche (19:30 HB).

"Lograr un tricampeonato sería definitivamente un gran logro", dijo el jugador alemán de la NFL Jakob Johnson a la Agencia de Prensa Alemana. "Hacer algo tres veces seguidas sería algo realmente de respeto."





Mahomes y el posible "Threepeat"

Threepeat es un juego de palabras de las palabras en inglés para tres repeticiones seguidas, y ha sido el término de moda para el Super Bowl LIX en los medios estadounidenses durante semanas. Todo el mundo ya se ha acostumbrado también al cotilleo sobre la relación entre el jugador de los Chiefs, Travis Kelce, y la superestrella del pop Taylor Swift. "No fue tan diferente en comparación con el año pasado", dijo al respecto Mahomes a la Agencia de Prensa Alemana en Nueva Orleans. "Ahora conozco mejor a Taylor y siento que tenemos una gran amistad. Mi esposa y ella se han hecho amigas. Es genial ver que el fútbol puede unir a personas de todos los ámbitos de la vida".

Para Kelce, la relación con Swift es una de las razones por las que continúa desempeñando al más alto nivel. "Tengo que cumplir mi parte del acuerdo. Si ella, como la superestrella que es, trabaja constantemente, no acepta un no como respuesta y trabaja tan duro, entonces más vale que yo también tenga la misma energía", dijo el ala cerrada de 35 años. Fue el propio Kelce quien, hace exactamente un año, dijo en la ceremonia de premiación tras la victoria del Super Bowl ante los San Francisco 49ers en Las Vegas que los Chiefs querían tres títulos seguidos.

Dudas iniciales y ventaja en apuestas

Después de un comienzo de temporada flojo y numerosos partidos en los que los actuales campeones apenas lograron terminar, este plan parecía poco realista. Pero la combinación de Mahomes, Kelce, el entrenador Andy Reid y una fuerte defensa llevaron al equipo al juego estelar de la temporada. ¿Apostar contra Mahomes? Mejor no. Para el LIX Super Bowl, los Chiefs son ligeros favoritos entre las casas de apuestas y muchos expertos. Así como antes nadie quería apostar contra Tom Brady y los New England Patriots, ahora casi nadie se atreve a apostar contra Mahomes y los Chiefs. "Me recuerdan mucho a los Patriots de mi época porque simplemente no cometen errores fáciles. Son inteligentes, conocen las reglas y saben cómo comportarse en determinadas situaciones. Y luego está Patrick Mahomes, que es un tipo como Tom Brady", dijo el ex jugador profesional Sebastian Vollmer al "Tagesspiegel".







Esperanza en Filadelfia



Los Eagles son probablemente el oponente más duro que Kansas City enfrentará esta temporada. Hace dos años, ambos equipos se enfrentaron en el Super Bowl. En el estadio de los Arizona Cardinals, los Chiefs remontaron una desventaja de 10 puntos y ganaron por 38:35. El entrenador Nick Sirianni todavía está allí, al igual que el mariscal de campo Jalen Hurts. Pero Saquon Barkley es nuevo y su contribución esta temporada fue sensacional. Ha corrido 2.005 yardas con el ovoide esta temporada; su mejor marca anterior fue 1.312. Sus 13 anotaciones también son un récord en la carrera del jugador de 27 años. En noviembre, proporcionó uno de los momentos más destacados de la temporada cuando saltó hacia atrás sobre un oponente que estaba casi de pie.

En el Superdome de Nueva Orleans -que acoge el evento por octava ocasión- los Chiefs se enfrentarán a una ofensiva potentísima y a la mejor defensa de la liga, una mezcla que al menos pondrá a prueba a los campeones defensores. "Todos son parte de esto, todos saben lo que tienen que hacer y trabajan juntos de manera excelente", dijo Mahomes sobre la defensa de los Eagles. Sin embargo, la creencia en la propia fuerza es mayor que el respeto. "Es un partido de fútbol. Y sabemos cómo ganar", dijo el líder de los Chiefs.