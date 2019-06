Nadal derrota a Federer y jugará su duodécima final en Roland Garros

El español Rafael Nadal acaricia el sueño de su duodécimo título en Roland Garros tras imponerse en un duelo de leyendas del tenis al suizo Roger Federer en apenas tres sets, por 6-3, 6-4 y 6-2, hoy en la primera semifinal.

En la gran final del domingo, Nadal se enfrentará al número uno mundial serbio Novak Djokovic o al austríaco Dominic Thiem, cuarto del ránking ATP y que perdió la final del año pasado en París ante el mallorquín.

"Roger es increíble, jugar a este nivel con 37 años. Es un jugador que es probablemente el mejor de la historia y para mí es un placer jugar contra él", declaró Nadal en sus primera palabras en la pista, hablando en francés.

"Fue un partido dificíl. Siempre lo es contra Roger. Hoy también lo fue por el viento muy fuerte. Pero estoy feliz, volver a la final de Roland Garros es muy especial, en el torneo más importante de mi carrera", apuntó.

22 not out!@RafaelNadal secures a 6-3 6-4 6-2 win over rival Federer, and his 22nd match win in a row at Roland-Garros…

https://t.co/nKZ3xJ2F6o#RG19 pic.twitter.com/zIMYOPkEWN

— Roland-Garros (@rolandgarros) 7 de junio de 2019