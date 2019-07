Una de cal y otra de arena para Bolivia en el tenis de Lima 2019

Los hermanos Federico y Noelia Zeballos no lograron festejar juntos en la primera jornada del tenis de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019. Federico avanzó a segunda ronda, pero Noelia fue eliminada.

El tenista nacional venció por 2-1 a Kenny Turcios de Honduras, con los parciales de 6-3, 4-6 y 6-1.

“Este tipo de competencia es diferente a lo que estamos acostumbrados, porque jugar por tu país es una experiencia especial”, afirmó Federico, tras la victoria.

Al tenista boliviano le tomó casi hora y media (1h26’) superar a Turcios, debido a que en el segundo set se dejó sorprender.

“Era un jugador que no daba mucho ritmo de peloteo, eso hizo que no salgan los games que debería haberlos ganado, eso me hizo perder el segundo set, pero supe remontarlo”, comentó.

Con esta victoria, Zeballos avanzó a segunda ronda, donde enfrentará mañana al norteamericano Michael Redlicki, quien avanzó de manera directa a esa instancia.

Federico Zeballos además disputará el campeonato en dobles masculino junto a Boris Arias y el dobles mixtos junto a su hermana Noelia.

Sobre su compañero en dobles masculino, comentó que este año no coincidieron mucho en los torneos, pero que se conocen de años y darán pelea en el campeonato.

Zeballos y Arias avanzaron de manera directa a la segunda fase en dobles, donde enfrentarán a la dupla mexicana conformada por Juan Hernández y Alan Rubio, que también avanzaron directamente a esa etapa.

Entre tanto, ayer no fue una buena jornada para Noelia, debido a que no pudo sostener su buen arranque al ganar el primer set y cayó por 2-1 ante la canadiense Alexandra Vagramov.

El partido fue muy disputado, prueba clara es que este cotejo a tres sets duró casi dos horas y media (2h24’).

En el primer capítulo, Noelia ganó por 6-3, pero en el segundo y tercer set empezó perdiendo su saque, ya después no le salían sus tiros y cayó por 6-4 y 6-3.

“Empecé muy bien el partido; la verdad que ella tiene mucho mérito, porque casi no me dejó atacarla, como en el primer set. Además, es difícil sacar un punto cuando te juegan profundo, por esta humedad”, comentó Noelia al término del encuentro.

Pese a la derrota, Noelia tuvo un gran partido, en el que estuvo a punto de ganarle a la canadiense en dos sets, pero errores propios la llevaron a caer.

A Noelia ahora le espera la competencia de dobles mixtos en la que avanzaron de manera directa a segunda ronda, y esperan por el ganador del duelo entre Victoria Bosio - Francisco Cerundolo, de Argentina, y los locales Anastasia Iamachkine - Sergio Galdós, de Perú.

La prensa internacional especializada en tenis esperaba la presencia de Hugo Dellien en Lima 2019.

ARIAS TENDRÁ LA PRESIÓN DEL PÚBLICO PERUANO

Hoy será el turno de debutar para Boris Arias, quien enfrentará en segunda ronda al peruano Juan Pablo Varillas.

El partido se disputará en la cancha central (tipo estadio) del Club Lawn Tennis de Lima, que el público llena cuando juegan los peruanos y animan sin parar a sus deportistas.

Arias buscará aguarles la fiesta y conseguir avanzar a la tercera fase.

“Vengo motivado para poder dejar en alto el nombre de Bolivia. Uno viene a este tipo de eventos con la expectativas de lograr una medalla para el país”, aseguró Arias, quien estuvo ayer acompañando a sus compatriotas Federico y Noelia Zeballos.

El tenista boliviano espera que hoy pueda sacar un buen resultado, así como todo el Equipo Bolivia de tenis que a su parecer llegó con un buen ritmo a Lima, pese a que la raqueta número uno del país, Hugo Dellien, tuvo que bajarse de la delegación por su participación en Europa.

DEBUT Y DESPEDIDA PARA SIVIORA EN EL BÁDMINTON

Bolivia hizo su debut en el bádminton en unos Juegos Panamericanos.

Juanita Siviora, pese a que no avanzó más allá de su primer partido, pasará a la historia porque fue la primera atleta boliviana en competir en el bádminton en unos Juegos Panamericanos, en Lima 2019.

Siviora jugó en la ronda de 64 singles ante Tamisha Williams de Barbados.

El partido quedó a favor de Williams, por 2-0, con los parciales de 21-7 y 21-4.

Para Bolivia, éste es un gran paso en el bádminton, porque se trata de una disciplina que cobró vigencia hace unos tres años.

Otros deportes

En tiro deportivo, Jessica Velasco no logró avanzar a la final de la fosa (75 platos), tras quedar en el puesto 14 con 86 puntos. A la final sólo avanzan los seis primeros.

Entre tanto, en la primera jornada clasificatoria de fosa masculina, Henry Avilés se ubicó en el puesto 25, con 41 puntos; mientras que César Menacho fue 29 con 37 unidades.

Hoy, ambos completarán las últimas tres rondas e intentarán clasificarse a la final, ya que la diferencia con los primeros es de 9 y 13 puntos.

Finalmente, en pentatlón moderno relevos, Bolivia quedó en varones (Jesús Tiñini y Said Rollano) en el décimo lugar; mientras que en damas (Fátima Cabrera y Mariela Ayala) también terminaron décimos.

BOLIVIA NO POSTULARÁ PARA LOS JUEGOS 2022

Después de que Paraguay desistiera de la organización de los XII Juegos Suramericanos 2022, se confirmó ayer que Bolivia no se presentará como candidata para ser sede del evento.

Bolivia fue anfitriona de los Juegos el año pasado y ahora busca organizar una justa deportiva de mayor magnitud, como los Juegos Panamericanos 2027, según señaló el presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), Marco Arze.

“Nosotros no tenemos pensado presentar ninguna postulación”, dijo Arze, quien será parte de la reunión de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), que se realizará hoy en Lima.

“Acabamos de hacer los Juegos en 2018. La aspiración del Gobierno nacional está en llevar a Bolivia un evento de mayor envergadura, así que se agotarán todos los esfuerzos para consolidarlo; entonces la posibilidad de que los Juegos Suramericanos vuelvan a Bolivia en tres años no es viable”, explicó el dirigente olímpico.

Argentina se baja

En la lucha que tiene Bolivia para organizar los Juegos Panamericanos 2027 se tenía dos ciudades rivales: Barranquilla, de Colombia y Argentina; sin embargo, según comentó Arze, el país albiceleste se bajó de la pelea.

Aunque se tiene entendido que Canadá tiene intención de postular una ciudad para llevar adelante el evento multideportivo.