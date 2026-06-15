Noelia Zeballos gana su segundo título seguido de dobles en Brasil

Por segunda semana consecutiva Noelia Zeballos, la única tenista profesional femenina del país, ganó un título de dobles al consagrarse campeona del W35 Cuiabá, en Brasil, por el ITF Women’s World Tennis Tour, según prensa de la Federación Boliviana de Tenis (FBT).

Zeballos se quedó con la corona de parejas junto a su compañera ecuatoriana Mell Reasco tras una brillante actuación en las canchas del Clube Monte Líbano de Cuiabá.

Ambas fueron las primeras sembradas del torneo y su camino hacia el título fue el siguiente: en primera ronda ganaron a las locales María Carbone y Beatriz Melo (6-1 y 6-0), en cuartos de final derrotaron a la argentina Francesca Mattioli y a la chilena Antonia Vergara (3-6, 6-2 y 10-4) y en semifinales superaron a las cuartas favoritas, las brasileñas Julia Camargo y Rebeca Pereira: 6-7(3), 6-4 y 10-8.

La gran final se disputó el sábado por la noche en la pista central, donde la boliviana y la ecuatoriana se impusieron sobre las terceras sembradas, la argentina Justina Gonzalez y la ecuatoriana Camila Romero: 7-6(1) y 6-3.

“Campeonas W35 Cuiabá”, posteó Zeballos en sus redes sociales con una fotografía suya con Reasco sosteniendo sus trofeos.

Este título llegó una semana después de haber ganado el campeonato de dobles del W15 Brasilia, Brasilia, con la ecuatoriana Romero, quien fue su rival de dobles en esta ocasión.

Gracias a esos dos trofeos ya tiene un total de 24 a nivel profesional de dobles.

La cruceña también destacó en singles al llegar hasta la ronda de semifinales.

En primera fase ganó a la colombiana María José Sánchez (6-2 y 6-0), en octavos de final triunfó ante la brasileña Camargo (6-3 y 6-1), en cuartos de final derrotó a la colombiana Reasco: 5-7, 6-3 y 7-6(4) y en “semis” no pudo con la segunda favorita, la brasileña Carolina Alves: 6-4 y 7-6(4).

Zeballos ya se encuentra en Paraguay para afrontar esta semana el W15 Luque.

Estos torneos son de vital importancia para la boliviana, quien liderará la selección que participará en la Billie Jean King Cup que se disputará en Luque del 1 al 4 de julio.