Netflix rompe su silencio sobre la polémica con Karla Sofía Gascón: “Es un desastre”

Netflix por fin se ha pronunciado públicamente sobre la polémica de los tuits de Karla Sofía Gascón. Bela Bajaria, directora de contenido de la plataforma, ha declarado que es “un desastre para las 100 personas increíblemente talentosas que lograron hacer una película asombrosa”, dijo en el podcast The Town sobre la polémica en torno a la película Emilia Pérez. “Si miras las nominaciones y todos los premios que ha recibido el filme, me parece una pena que se haya desviado la atención”.

La directiva de Netflix teme que la polémica arrebate opciones a la película de cara a los Oscar, cuya gala se celebrará el próximo 2 de marzo en Los Ángeles y cuyos académicos empezaron a votar el pasado martes, una vez que ya se habían hecho públicos los antiguos mensajes ofensivos y racistas que la actriz publicó en su cuenta de Twitter. El filme partía como favorito con 13 candidaturas, el mayor número acumulado por un título de habla no inglesa. “Es una verdadera lástima para mucha gente, como [sus coprotagonistas] Zoe [Saldaña] y Selena [Gómez]”. Saldaña es la clara favorita en la categoría de mejor actriz de reparto y su candidatura puede verse afectada por el escándalo. Netflix había apartado de la promoción de la película a Gascón, pero hasta ahora ningún directivo se había pronunciado.

En el podcast, Bajaria entró también en otra polémica: la de las críticas recibidas por Netflix por no haber detectado antes los tuits problemáticos. “Creo que esto está planteando preguntas a muchas personas sobre la necesidad de reevaluar ese proceso”, dijo, en referencia a posibles cambios en la política interna de la compañía, si bien también expresó dudas: “¿Vamos realmente a revisar las redes sociales personales de decenas de miles de personas, todos los días, en todo el mundo, considerando la cantidad de producciones originales de cine y TV, y coproducciones que hacemos?”.

Gascón se ha disculpado en varias ocasiones por las publicaciones de su cuenta de X, que ha desactivado. Netflix ya no cubría los gastos de viaje de Gascón a las ceremonias de premios: el pasado fin de semana no acudió a los Goya y ayer se confirmó que no asistirá a la ceremonia de los premios Bafta que se celebrará este domingo en Londres, a la que no ha sido invitada pese a ser candidata.

El pasado día 7, tras una entrevista al director de la película, Jacques Audiard, en la que el francés se posicionaba contra la actriz (“No he hablado con ella, ni quiero hacerlo. Está en un momento autodestructivo en el que no puedo interferir, y realmente no entiendo por qué continúa”, decía), Gascón publicó un mensaje en el que anunciaba que no hablaría más para no causar más estragos al filme. “Tras la entrevista de Jacques, que comprendo, he decidido—por la película, por Jacques, por el elenco, por el increíble equipo que lo merece, por la hermosa aventura que todos compartimos— permitir que la obra hable por sí misma, con la esperanza de que mi silencio permita apreciar la película por lo que es: una hermosa oda al amor y a la diferencia”, publicó en un comunicado en Instagram. “Pido disculpas de corazón a quienes han sido heridos en este camino”, terminaba su mensaje.