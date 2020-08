Funcionarios: sin futuro ni institución

Claudia Pacheco Araoz

Gestora cultural

La extinción del Ministerio de Culturas y Turismo no sólo ha dejado a la deriva acciones, proyectos, convenios y más, sino también funcionarios que han perdido sus fuentes de trabajo y que hasta el día de hoy no han recibido comunicación alguna respecto a la continuidad o la prescripción de sus contratos. En una entrevista realizada por radio a funcionarios del Ministerio, estos cuentan que un sujeto perteneciente al Ministerio de Justicia, junto a efectivos policiales, se presentó en las oficinas dando la orden de salir a los trabajadores por una cantidad de horas, únicamente con sus billeteras o carteras, sin posibilidad de objeción, así lo hicieron y nunca más pudieron entrar a sus puestos de trabajo ni para recibir un memorándum de despido o si quiera a recoger los objetos personales de los escritorios.

¿Es correcta esta vulneración a los derechos laborales? Es fundamental entender que el Ministerio de Culturas no es una invención exclusiva del Movimiento Al Socialismo, es una conquista de la cultura, fue una institución que se construyó desde los años 60 y se concretó el 2009, por lo que el ataque revanchista a los más de 300 trabajadores de esta institución es una muestra más del desconocimiento sobre el país y su historia de parte del Gobierno transitorio.

Los funcionarios públicos con más de 30 años de carrera, los con menos trayectoria, los consultores en línea, incluso aquellos que han sido contratados por la exministra de Culturas, Martha Yujra, reclaman un trato laboral justo. ¿Dónde está el análisis técnico con el cual la Presidenta transitoria argumentó el desmantelamiento del Ministerio? ¿Estas son las acciones planificadas? ¿Dejar a funcionarios públicos sin empleo, sin beneficios sociales?

A la fecha no se conoce quiénes ocupan los cargos de los viceministerios de Interculturalidad, Turismo y Descolonización, cada uno de ellos ha sido integrado a los ministerios de Educación, Desarrollo Productivo y Justicia, respectivamente. Óscar Ortiz cuando ejercía funciones como ministro de Desarrollo Productivo declaró que no se afectarían los recursos culturales y artísticos, al igual que Cárdenas, ministro de Educación, dijo que los proyectos de los exministerios de Cultura y Deportes continuarán y serán fortalecidos, nada de esto se ha cumplido ¿Por qué?

Puede que sea oportuno que no exista una unidad dedicada al cuidado del patrimonio o que las denuncias por discriminación y racismo no sean procesadas por no funcionar el Viceministerio de Descolonización. Integrar los viceministerios a diferentes ministerios dejaba en claro que no conocían las labores interdependientes que se realizaban en culturas.

El daño por la violación a los derechos laborales, a los funcionarios de culturas debe ser reparado; el sector de la cultura debe registrar estas acciones, para que en el futuro se construya una institución sólida, que no pueda ser desmantelada por el ciclo político de turno.