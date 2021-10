Soledad y sororidad: Adela Zamudio

JACKY MEJÍA |

La lectura cercana de la poesía de Adela Zamudio (1854-1928) revela mucho no solamente acerca de la escritora, sino del tiempo en el que ella vivía. A pesar de que muchos de sus versos se concentran en temas como el amor y la naturaleza, entrevemos, también, el imaginario de la sociedad decimonónica cochabambina: un modelo social patriarcal y paternalista que “tendía a controlar sus discursos y prácticas, en provecho de la armonía y de la reproducción de la sociedad” (Albornoz, 1997, pág. 163). Y es que en esta época, la naturaleza femenina se concebía desde una visión heredada de la Edad Media: la madre, encarnada por la Virgen María, y la seductora, representada en Eva. En este sentido, todas las mujeres eran percibidas como menores de edad que precisaban de la tutela de un hombre adulto, bajo el supuesto de que no poseían las facultades requeridas para tomar sus propias decisiones. Así, la mujer soltera se hallaba sujeta a la patria potestad o, faltando este recurso, a la potestad de un tutor, hasta el momento en que se casara, cuando pasaba a la tutela del marido. En caso de no hallar marido terrenal, la salida honrosa era convertirse en una Esposa de Cristo. De acuerdo a las expectativas sociales de la época, las mujeres debían cumplir dos roles fundamentales: “La reproducción y la subordinación al varón” (Bridikhina, 1997, pág. 14). En otras palabras, si no se hallaban en la casa, debían hallarse en el convento: el espacio público era el monopolio exclusivo del varón.

El siguiente extracto del manual de modales, “La perfecta casada”, de Fray Luis de León, captura perfectamente esta percepción todavía vigente en el siglo XIX:

“Así como a la mujer buena y honesta la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias ni para negocios de dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico, así les limitó el entendimiento, y por consiguiente, les tasó las palabras y las razones (…) han de guardar siempre la casa y el silencio”. (León, 1583)

¿Qué hubiera dicho Fray Luis de León de Adela Zamudio, una mujer independiente, soltera quien, además, escribía y publicaba, sin temor a generar polémica ni a enfrentarse ella sola al monseñor Francisco Pierini ni a la Liga de las Señoras Católicas? No se necesita mucha imaginación para hacerse de una idea. Sin embargo, su singularidad vino a gran costo, como lo demuestran varios de los textos de la autora. En estos, resulta claro que ella comprendía la naturaleza performativa de la aceptabilidad social, una puesta en escena donde es más importante la imagen personal de virtud cuidadosamente labrada y proyectada.

En el poema, “Peregrinando”, Zamudio abiertamente expresa que ella no engrana en este juego social, considerándose una nota discordante en la ficción de la armonía social:

También yo, de mi lira destemplada/las notas quejumbrosas/Vengo a mezclar al mundanal concierto,/ Un alma delicada/ entre esta multitud, se halla tan sola/ como pudiera estarlo en un desierto. / Soñar una región más elevada,/ Amar un ideal y resistirse/ A festejar este sainete humano/ que danza sobre el fétido pantano;/ Asfixiarse en el aire nauseabundo/ de un bajo, estrecho y miserable mundo./ Es ser maldito, odiado, escarnecido;/ ¡Ay de aquel que se aparte/ de la infame algazara!.../ Se le llama rebelde y renegado/ Y se le arroja ciénago a la cara. (Zamudio, 1887)

Y, aunque forma parte de la sociedad, Adela Zamudio se rehúsa a ser cómplice, y participa de esta bajo sus propios términos. Cito “Baile de máscaras”:

¡Qué horrible procesión la que acompaño!/Sus roncas carcajadas me hacen daño./ Yo no puedo, no puedo/ ponerme la careta del engaño/ Y hacer de esos dichosos un remedo. (Zamudio, 1887)

Dada esta consciencia de hallarse en el margen, entonces, no resulta sorprendente su elección de pseudónimo: “Soledad”, condición que ella negoció a través de la escritura, práctica que ella utilizó para resistir las percepciones sociales anacrónicas de la mujer y la feminidad, y para llegar a nosotros, a nosotras, más de siglo y medio después, y hablarnos con palabras que hoy todavía resultan válidas.

Es innegable que ella ha sido uno de los cimientos sobre los que se han fundado las letras bolivianas a lo largo de generaciones. ¿Acaso es coincidencia que en Bolivia tengamos, hoy, la cantidad de escritoras y artistas mujeres más elevadas de la región? Y es que, alrededor de Soledad, se ha construido una sororidad de poetas, escritoras como Yolanda Bedregal, Virginia Estenssoro, Hilda Mundy, Blanca Wiethüchter, y artistas como Marina Núñez del Prado, María Luisa Pacheco, Aldair Indra, Valia Carvalho, Erika Ewel, Angelika Heckl, que, de una forma u otra, han encontrado inspiración en sus palabras y vida.

Adela escribía para el futuro, para nuestro presente. Le habla a esa niña que ella una vez fue, que una vez fuimos, que somos; le dice que podemos cambiar, que no tenemos que someternos a los mitos desgastados, a los mandatos familiares, a las leyes patriarcales, a los legados a los que nos tienen acondicionadas al silencio y la invisibilidad, al horror de vivir condenadas a la mirada ajena, a vivir pidiendo permiso para pensar, para decidir, para actuar, para alcanzar y lograr por ser inteligentes, por ser exitosas, por tener y querer un mejor cargo, por no depender ni marital ni económica ni emocionalmente de nadie. Todas somos Adela: y no tenemos nada que celebrar, pues el Día de la Mujer es un día de reflexión, de introspección, de arrebatamiento, de soltar, de volar y brillar y, sobre todo, de fortalecer nuestros lazos de la sororidad.