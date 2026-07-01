Concierto: Ensamble Khuska interpreta “Coros de ópera”

Cultura
Edwin Fernández Rojas
Publicado el 01/07/2026 a las 8h48
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Coros de ópera” se llama la última producción del Ensamble Khuska de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) que será puesta en escena hoy (19:30) en la Aula Magna de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. El ingreso es gratuito.

En este concierto se incluyen coros de ópera, así como un repertorio de música popular boliviana contemporánea. De esta forma el ensamble, continua con la difusión de conciertos en esta gestión 2026 que recorren por diversos estilos como el clasicismo, romanticismo y Contemporáneo.

Giovanni Silva, director de Khuska, comentó que los coros que están en cartelera son: Noi Siamo Zingarele (Somos gitanas), Di Madride noi siamo mattadori (Somos los toreros de Madrid) Gli arredi festivi… Giù! (Que los adornos festivos caigan destrozados), Va pensiero (Vuela pensamiento) de G. Verdi (1813-1901), A Festa! (A la fiesta) de V. Bellini (1801–1835).

“También están incluidas canciones bolivianas, como Naranjita, El Carretero, Kochalita, La Vidita San Lorenzo, etc. para coro mixto y orquesta, versión de Alberto Villalpando”, sostuvo.

En ese contexto, el ensamble, continua con la difusión de conciertos en esta gestión 2026 que recorren por diversos estilos como el Clasicismo, Romanticismo así como el Contemporáneo.

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