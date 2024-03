El actor Al Pacino explica su confuso momento en la ceremonia de los Óscar

The Zone of Interest', del director británico Jonathan Glazer, arrebató el Óscar a mejor película internacional a 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona, la apuesta española de la... Ver más “The Zone of Interest” arrebata el Óscar a “La sociedad de la nieve”

La estadounidense Da'Vine Joy Randolph cumplió hoy el pronóstico de amplia favorita al ganar el premio Oscar 2024 como Mejor actriz de reparto en la película Los que se quedan (Holdovers). Ver más Da'Vine Joy Randolph gana el Óscar a mejor actriz de reparto

El filme 'Robot Dreams', dirigido por el español Pablo Berger, perdió el Óscar en la categoría de mejor película de animación ante 'The Boy and the Heron', del maestro japonés Hayao Miyazaki, en la... Ver más “Robot Dreams” pierde el Óscar a mejor película de animación ante “The Boy and The Heron”