Luisito Comunica publica video de su visita a Cochabamba

¿A qué sabe la carne de paloma? Es el título del video que Luisito Comunica publicó ayer en su canal de YouTube sobre su visita a Cochabamba, el pasado 27 y 28 de julio.

El youtuber mexicano, Luis Arturo Villar Sudek -más conocido como Luisito Comunica- disfrutó de la gastronomía en diferentes provincias de nuestro departamento y visitó algunos lugares turísticos. Además, destacó la calidez de los cochabambinos.

“No les miento cuando les digo que la gente en Cochabamba es cálida, te reciben de una manera muy cálida. Les emociona mucho que alguien de afuera venga a conocerlos. De verdad es bien bonito”, dice.

Comenta que fue recibido con una banda tocando en vivo y unos bailarines regionales. Cuenta que lo visitó el Alcalde de Cochabamba y que un chef creó el platillo el “Rey Palomo”.

En el video, que dura más de 15 minutos, el youtuber muestra también imágenes realizadas con un drone en diversos lugares de la Llajta.

A tan sólo dos horas de haber sido lanzado el video, ya contaba con más de 370 mil visualizaciones.

“Me comentan que si quiero realmente comer, devorar, engordar y serle devoto a nuestro inigualable ‘Luisillo el Gordillo’ Cochabamba es el sitio. Su gastronomía es muy variada, muy reconocida y muy exquisita”, dice en su grabación.

Luisito visitó las provincias de Tarata, Cliza y Punata donde probó el pichón, la chicha, la cerveza, el rosquete y la llajua.

Así, el youtuber -dueño de la marca de ropa Rey Palomo-, comió pichón en Cliza.

“Me gusta probar la gastronomía local del país que visito, por eso vamos a probar el pichón. Disculpen palomas, su rey está por devorar, pero es por un bien colectivo”, aclaró.

“Es como un pollo, pero sabe diferente. En cuestión de sabor es bastante similar . Cuando uno come pollo mastica bien, en la paloma el diente como que se queda un poquito pegado”, define. “No se si sentirme culpable, me ha gustado, lo he disfrutado”, señala.

Asimismo, Luisito probó el rosquete y dijo: “Está muy bueno, es una delicia que todos deberían probar”.

Quedó muy asombrado al ver a un lado de la vía, los futbolines. “En medio de la carretera hay lugares donde la gente se junta a jugar futbolito, eso jamás lo vi”, señala.

El youtuber visitó también el Cristo de la Concordia. “Desde las alturas cochabambinas, nos dejamos impresionar por la hermosa y bellísima Bolivia”. K’ayakama wawistasniy (hasta mañana mis wawitas), se despide en quechua.