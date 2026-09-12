FC Universitario pretende redimirse a costa de Independiente

FC Universitario enfrentará hoy (17:30) a Independiente en el estadio Félix Capriles, partido en el que está obligado a lograr el triunfo para salir de la zona del descenso.

El encuentro es válido para la fecha 19 del campeonato de la División Profesional del fútbol boliviano, que se juega bajo el sistema de todos contra todos.

Después de la derrota de la derrota contra The Strongest (1-2) el pasado miércoles se dio la salida del director técnico argentino Marcelo Straccia. Ese cotejo correspondió a la Copa.

Por el momento el equipo está bajo el mando del director deportivo, Adrián Barral, quien se hizo cargo de los entrenamientos y podría dirigir desde el banquillo en el compromiso de esta jornada, de acuerdo con información proveniente de la entidad manzanera.

Independiente está en la mitad de la tabla y requiere sumar puntos para meterse en la zona de clasificación a torneos internacionales.