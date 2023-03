Sandra y su novio Ulises pidieron a Dios por su bebé: "Estamos ansiosos"

La presentadora de La Revista de Unitel, Sandra Alcázar, este lunes dio a conocer que está en la dulce espera, a través de su medio de comunicación agradeció a sus seguidores por el cariño que recibió al dar a conocer la noticia y entre lágrimas expresó que está viviendo un momento anhelado y soñado.

"Estoy viviendo una etapa que lo he soñado, lo he anhelado. Le he pedido a Dios con todo el amor, con Ulises hemos pedido realmente con mucho amor y esperanza de que llegue y llegó, y estamos nerviosos, ansiosos", manifestó.

Alcázar, acompañada con su novio Ulises Guallanez a través de un video que compartió en sus redes sociales revelaron que serán padres. Sin lugar a dudas, la presentadora de televisión vive una de sus mejores etapas de su vida debido a que espera su primer bebé.

"Estoy feliz y, estoy contenta... Cuando crezca el bebé le voy a mostrar todos los mensajes y todo lo que estamos viviendo. Algo bueno hice en la vida para recibir tanto cariño de la gente", emocionada", dijo Alcázar.