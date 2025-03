Kylie Minogue empieza en Bangkok el recorrido internacional de su gira "Tensión""

La cantante australiana Kylie Minogue comienza este lunes en Bangkok la etapa internacional de su gira 'Tensión', tras haber completado 10 fechas en su país natal y con 60 conciertos más por ofrecer en varios países de América Latina, Europa y Asia.

En el centro de convenciones Paragon Hall, la gran diva del pop de Oceanía cantará su exitoso sencillo 'Padam Padam', con el que reconquistó la cima de la popularidad tras 35 años de carrera.

Además del pegadizo single, la intérprete de 'Can't Get You Of My Hand' hará un repaso de sus éxitos frente al público tailandés, al que ella misma ha convocado a través de Instagram, donde publicó fotografías de sus antiguas visitas al Sudeste Asiático y dijo que no podía esperar para reencontrarse con sus seguidores en la región.

Este será el primer concierto que ofrezca la australiana de 56 años luego de que el rey Carlos III del Reino Unido incluyera su canción 'The Locomotion' en su lista de música que le anima y le trae buenos recuerdos, compartida a través de la plataforma de Apple.

Sobre este tema, con el que Kylie debutó en 1987, el monarca dijo que es "música para bailar", pues "tiene esa energía contagiosa que hace increíblemente difícil permanecer quieto", incluso para él mismo.

La esperada gira de Minogue, la primera en seis años, llega impulsada por el éxito de 'Padam Padam', convertido en himno gay desde que fuera lanzado en 2023 y un tema que acaparó el número uno durante varias semanas en Reino Unido.

Por ello, la australiana ha abierto 13 fechas en territorio británico, donde solo quedan entradas para dos de sus conciertos, que se celebran entre el 16 de mayo y el 6 de junio, incluyendo un recital en Londres el 27 de mayo, un día antes de su cumpleaños número 57.

Además, el itinerario incluye dos conciertos en julio en España, en Sevilla y Bilbao, así como ocho funciones en Latinoamérica, finalizando el tour en México el 26 de agosto.