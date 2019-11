La nueva era de la industria: la TV y el Streaming seducen a las estrellas de Hollywood

De Julia Roberts a Meryl Streep, pasando por Reese Witherspoon y Michael Douglas, las estrellas de Hollywood se ven cada vez más atraídas por la televisión, que atraviesa su mejor momento con numerosas producciones de gran calidad y una expansión de su alcance con las plataformas streaming. Y claro, por sus buenas pagas.

Sólo las “cinco grandes” plataformas -Netflix, Amazon, Hulu, además de las nuevas Disney y Apple- tienen previsto gastar 27.000 millones de dólares este año en contenido, según un informe de FilmLA.

Ese monto es aproximadamente el presupuesto combinado de los 130 largometrajes más caros jamás realizados, lo que ayuda a que estrellas consagradas de la gran pantalla den el salto a la televisión, alguna vez considerada la prima pobre del cine.

Witherspoon y Jennifer Aniston están ganando 2 millones de dólares por cada episodio del programa insignia de Apple TV+ “The Morning Show”, al que ya se le aprobó una segunda temporada de 10 episodios.

Pero este protagonismo del streaming, que también ha entrado en el negocio del cine, es consecuencia de un fenómeno que comenzó con el renacimiento de la televisión, que ha conquistado a una generación de espectadores adictos a legendarios programas.

“Cambió mi carrera”

Michael Mann, el aclamado director de películas como “Fuego contra fuego” y “El último de los mohicanos”, indicó que la calidad de la televisión en Estados Unidos ha superado a la de las películas en muchos casos, algo que no era común cuando produjo “Miami Vice” en la década de 1980.

Hoy día “algunos de los mejores guiones están apareciendo en televisión”, agregó Mann, señalando el thriller de Netflix “Ozark” o la miniserie de Showtime “Patrick Melrose”, protagonizadas por Jason Bateman y Benedict Cumberbatch respectivamente.

Destacan también los oscarizados Julia Roberts, en el drama de Amazon “Homecoming”, y Michael Douglas en la comedia “The Kominsky Method” de Netflix, por la que ganó un Globo de Oro y fue nominado al Emmy.

Jim Carrey protagonizó también la comedia de Showtime TV “Kidding”, mientras que Witherspoon ya había dado el salto a la televisión, apareciendo en “Big Little Lies” de HBO con un elenco sin precedentes que incluye a Streep, Nicole Kidman, Laura Dern y Zoe Kravitz.

En el lanzamiento de “The Morning Show” en Los Ángeles, Witherspoon señaló que se sintió atraída por la televisión porque ofrecía oportunidades más diversas, particularmente para actrices mayores y pertenecientes a minorías, en un momento en que Hollywood se inclinaba a trabajar tradicionalmente con hombres blancos.

“La idea de que los servicios de streaming tienen datos empíricos de que las audiencias quieren ver a personas de diferentes edades, diferentes orígenes... crea una oportunidad para que surjan nuevas voces y para que surjan nuevos narradores de historias”, destacó.

“Así que estoy enormemente agradecida con el streaming... cambió mi carrera”, dijo.

La televisión ha cambiado

Los directores también buscan nuevas oportunidades en la televisión.

Mann está trabajando en una serie de televisión sobre la guerra de Vietnam, mientras que Steven Spielberg produce una serie de terror para Quibi, que ofrecerá contenidos en segmentos de hasta 10 minutos para dispositivos móviles.

Spielberg también trabaja en “Masters of the Air”, una continuación de la exitosa serie “Band of Brothers” de HBO, para Apple TV+.

Ben Stiller volvió a sus raíces televisivas este año detrás de la cámara, dirigiendo el drama “Escape at Dannemora” de Showtime.

“Nunca había hecho algo así”, dijo a los periodistas en una cumbre de televisión en Los Ángeles. “Siempre quise hacer cosas más serias y trabajar en diferentes áreas como director”. “La televisión ha cambiado”, añadió.