Chef boliviano – alemán obtiene la primera estrella Michelin con Teko, un restaurante de cocina fusión

Vida
ABI
Publicado el 27/06/2026 a las 22h26
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La gastronomía boliviana hace historia y logra su primera estrella Michelin. En un restaurante de cocina de autor, el boliviano-alemán, Hans Lange Rodríguez, abrió Teko by Lange Rodríguez en Alemania, donde conquistó con la fusión de sabores bolivianos y alemanes con ingredientes como el charque, la chicha, sarzas y vinos de Bolivia.

“Es una cocina de autor, donde nosotros desarrollamos nuestros propios platos, nuestras propias combinaciones y siempre recalcando y resaltando la cultura boliviana”, explicó el chef en contacto con el Viceministerio de Gastronomía.

Teko, que en el idioma guaraní significa “un modo de ser, un modo de estar, de vivir”, es el nombre que Lange eligió para abrir su restaurante y decidió ofrecer a los comensales los sabores con los que creció en Bolivia y que le recordaban su niñez y a su familia, pero fusionándolos con técnicas europeas.

Así nació la cocina de autor de Hans Lange Rodríguez, quien es el primer boliviano-alemán con un restaurante con este galardón, que él mismo señala se asemeja a un premio “Óscar”, pero para la cocina.

En Teko, el público puede disfrutar de platos con copoazú, asaí, cacao boliviano, sarzas, preparaciones como el Wallake o el Fricasé, el Majao, la chicha, los picantes y las distintas hierbas aromáticas que hay en el país como la huacataya y la quirquiña que el mismo chef cultiva para su restaurante.

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