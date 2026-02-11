Comunicado BNB
Mostrador
Publicado el 11/02/2026 a las 10h39
Comunicado BNB
Tus comentarios
Comunicado BNB
|
11/02/2026 Economía
El presidente ejecutivo de YPFB,Yussef Akly Flores, aclaró que el seguro solidario para daños contra terceros no entregará dinero en efectivo, sino que asumirá...
|
11/02/2026 Economía
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, señaló ayer que Bolivia importa actualmente el 90% de diésel y el 50% de gasolina debido al “mal...
|
11/02/2026 País
El secretario municipal de Cultura, Víctor Hugo Vázquez, informó a Urgente.bo que el precio máximo para los asientos en las graderías durante la entrada del...
|
10/02/2026 País
"Estén unidos como hermanos", les dijo este martes monseñor Cristobal Bialasik, Obispo de la Diócesis de Oruro, al presidente Rodrigo Paz y al vicepresidente...
|
El pastor peruano Marco Núñez del Arco fue aprehendido luego de presentarse a su audiencia de declaración por la...
11/02/2026 Seguridad
|
El Ministerio de Gobierno desmintió este miércoles que la exdiputada Laura Rojas haya iniciado una huelga de hambre en...
11/02/2026 Seguridad
|
El secretario municipal de Cultura, Víctor Hugo Vázquez, informó a Urgente.bo que el precio máximo para los asientos en...
|
ENDE Transmisión, filial de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE Corporación, realizó trabajos de mantenimiento...
11/02/2026 Economía
|
Deportivo Táchira se clasificó a la fase 2 de la Copa Libertadores, le ganó en los penales a The Strongest (5-4) que...
|
De manera enfática y mediante un comunicado público, Wilstermann negó participación alguna en la presentación de un...
11/02/2026 Fútbol
|
A través de sus historias en la red social Instagram, Marcelo Martins dejó un mensaje que acrecienta las posibilidades...
|
Se conoció mediante una carta que la FIFA y Conmebol alertan a la FBF que, si Wilstermann insiste en ir a la justicia...
|
Pintura, cerámica y una pieza de videoarte forman parte de la muestra Sallqa, exposición del artista boliviano Douglas...
11/02/2026 Cultura
|
Tres largometrajes bolivianos aspiran a ser nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios...
10/02/2026 Cultura
|
El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo mención de Bolivia durante una presentación en el medio tiempo del Super Bowl...
|
Así fue descrito el espectáculo que ofreció Bad Bunny el domingo en el descanso intermedio del Super Bowl o Super Tazón...
09/02/2026 Música