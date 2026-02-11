¡No pague demás! Este es el precio límite de las graderías para el Carnaval de Oruro

El secretario municipal de Cultura, Víctor Hugo Vázquez, informó a Urgente.bo que el precio máximo para los asientos en las graderías durante la entrada del Carnaval de Oruro es de Bs 900 y el mínimo a Bs 100. Además, advirtió sanciones para los que excedan este costo.

El anuncio surge luego de la circulación de denuncias en redes sociales sobre presuntos sobreprecios en la venta de graderías. Sin embargo, el secretario aclaró que no existen denuncias formales y que, luego de los controles realizados, no se evidenciaron precios que superen incluso el salario mínimo nacional, como se afirmaba en algunas publicaciones.

"Las redes sociales no siempre son confiables. Hemos verificado y no hemos encontrado asientos por encima del salario mínimo. Aun así, hemos decidido regular los precios para dar tranquilidad a la población", explicó la autoridad.

Asimismo, Vázquez precisó que las sanciones económicas se aplicarán según cada caso, dependiendo del monto del exceso detectado. "No es lo mismo exceder en un boliviano que en 200 o 300 bolivianos. Cada situación será evaluada para emitir la sanción correspondiente", señaló.

La norma se ampara en la reglamentación de la Ley Municipal 366, que fija el precio máximo permitido para las graderías en la Ruta del Carnaval, con excepción de zonas exclusivas destinadas a invitados especiales, como delegaciones internacionales, embajadores, reinas de belleza y creadores de contenido que difundirán el evento a nivel internacional.

El municipio también realiza inspecciones técnicas para verificar la estabilidad y seguridad de las graderías, como parte del plan integral de control previo a la entrada, anunció el secretario.