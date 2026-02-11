Akly: El seguro solidario de daño contra terceros de YPFB Logística será ágil y no burocrático

Publicado el 11/02/2026 a las 8h26
El presidente ejecutivo de YPFB,Yussef Akly Flores, aclaró que el seguro solidario para daños contra terceros no entregará dinero en efectivo, sino que asumirá los costos de reparación. Destacó, además, que el beneficio se gestionará de forma inmediata para evitar trámites burocráticos.



Según un reporte institucional, para ello se reunieron el lunes los delegados de los transportistas, mototaxistas, Ministerio de Hidrocarburos, Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y representantes cívicos de Santa Cruz.



Akly ratificó que, ante los reclamos expuestos por representantes del transporte en busca de atención, solución o reparación técnica de sus motorizados, YPFB procedió con la activación del seguro contratado con Unibienes. Se entabló un diálogo abierto y participativo con los sectores de transporte con relación a sus preocupaciones y los problemas que ellos vinieron observando en las dos últimas semanas.



Para buscar un mecanismo ágil del seguro, Akly explicó que la aseguradora y los sectores afectados construyen una solución€ en una mesa técnica para buscar un mecanismo ágil, no burocrático, con poca documentación y que permita rápidamente establecer las fallas técnicas de los vehículos para generar un mecanismo por el cual el seguro posibilite la reposición.



Esta es una solución progresiva, para tener un alcance a todos los afectados, no solo en casos específicos, sino a todos los que de alguna manera se sienten afectados por la situación del combustible. Se establecerá un mecanismo para lo actual y lo anterior (vehículos que ya fueron arreglados), en una modalidad que facilite la presentación de los casos a través de declaraciones juradas, añadió el presidente de YPFB.



Respecto a los recursos de los seguros, aclaró que provienen de coberturas propias como de reaseguros internacionales. â€œLos gastos no salen del TGN (Tesoro General de la Nación) ni de YPFB, se activa la póliza y esta hace las coberturas en relación a cómo se van a hacer las reposiciones particulares dentro de cada caso, precisó.

11/02/2026
Procurador anuncia Comisión de la Verdad II para investigar calidad del combustible
El procurador general del Estado, Hugo León La Faye, anunció este miércoles la conformación de la Comisión de la Verdad II, que estará encargada de investigar...
11/02/2026
ENDE realiza trabajos en línea viva en el Sistema Troncal de Interconexión
ENDE Transmisión, filial de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE Corporación, realizó trabajos de mantenimiento en la Línea de Transmisión 230 kV...
La directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, presentó hoy miércoles su renuncia al cargo luego de aproximadamente 100 días de gestión, en medio de...
11/02/2026
Renuncia la directora de la ANH, Margot Ayala
A partir de la próxima semana, los conductores que consideren que sus vehículos resultaron dañados por el uso de gasolina “desestabilizada” podrán acceder a un proceso de evaluación y reparación, a...
11/02/2026
Conozca cómo acceder al seguro que se brindará por la gasolina desestabilizada
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, señaló ayer que Bolivia importa actualmente el 90% de diésel y el 50% de gasolina debido al “mal manejo” del sector durante los últimos...
11/02/2026
Medinaceli: Bolivia importa 90% de diésel y 50% de gasolina “por un mal manejo” en 20 años
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) rechazó las acusaciones de un supuesto sobreprecio en la compra de combustibles y advirtió que estas versiones buscan desviar la atención de los...
10/02/2026
YPFB descarta sobreprecio en compra de crudo y advierte acciones legales
11/02/2026 País
Anuncian más de $us 50 millones para la reforma educativa en Bolivia
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles que se destinarán más de 50 millones de dólares, financiados por la Corporación Andina de Fomento...
11/02/2026 Economía
Procurador anuncia Comisión de la Verdad II para investigar calidad del combustible
El procurador general del Estado, Hugo León La Faye, anunció este miércoles la conformación de la Comisión de la Verdad II, que estará encargada de investigar...
11/02/2026 Seguridad
Aprehenden a pastor peruano acusado de estupro tras abstenerse a declarar
El pastor peruano Marco Núñez del Arco fue aprehendido luego de presentarse a su audiencia de declaración por la presunta comisión del delito de estupro...
11/02/2026 Economía
Renuncia la directora de la ANH, Margot Ayala
La directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, presentó hoy miércoles su renuncia al cargo luego de aproximadamente 100...
11/02/2026 Seguridad
Gobierno desmiente huelga de hambre de Laura Rojas en Palmasola
El Ministerio de Gobierno desmintió este miércoles que la exdiputada Laura Rojas haya iniciado una huelga de hambre en el Centro de Rehabilitación Palmasola,...
11/02/2026 Economía
Akly: El seguro solidario de daño contra terceros de YPFB Logística será ágil y no burocrático
El presidente ejecutivo de YPFB,Yussef Akly Flores, aclaró que el seguro solidario para daños contra terceros no entregará dinero en efectivo, sino que asumirá...
El procurador general del Estado, Hugo León La Faye, anunció este miércoles la conformación de la Comisión de la Verdad...
11/02/2026 Economía
Procurador anuncia Comisión de la Verdad II para investigar calidad del combustible
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles que se destinarán más de 50 millones de dólares,...
11/02/2026 País
Anuncian más de $us 50 millones para la reforma educativa en Bolivia
El pastor peruano Marco Núñez del Arco fue aprehendido luego de presentarse a su audiencia de declaración por la...
11/02/2026 Seguridad
Aprehenden a pastor peruano acusado de estupro tras abstenerse a declarar
El Ministerio de Gobierno desmintió este miércoles que la exdiputada Laura Rojas haya iniciado una huelga de hambre en...
11/02/2026 Seguridad
Gobierno desmiente huelga de hambre de Laura Rojas en Palmasola
Deportivo Táchira se clasificó a la fase 2 de la Copa Libertadores, le ganó en los penales a The Strongest (5-4) que...
11/02/2026 Fútbol
El Tigre falló en los penales y Táchira se clasificó a la siguiente fase de la Copa Libertadores
De manera enfática y mediante un comunicado público, Wilstermann negó participación alguna en la presentación de un...
11/02/2026 Fútbol
Wilstermann niega la presentación de un amparo en contra de la FBF
A través de sus historias en la red social Instagram, Marcelo Martins dejó un mensaje que acrecienta las posibilidades...
10/02/2026 Fútbol
"Todo listo con el corazón del goleador": Martins pasa pruebas físicas ¿antes de viajar a Bolivia?
Se conoció mediante una carta que la FIFA y Conmebol alertan a la FBF que, si Wilstermann insiste en ir a la justicia...
10/02/2026 Fútbol
FIFA y Conmebol: la FBF será suspendida si Wilstermann insiste en no descender por la vía ordinaria
Pintura, cerámica y una pieza de videoarte forman parte de la muestra Sallqa, exposición del artista boliviano Douglas...
11/02/2026 Cultura
Exposición. Sallqa revalorizar la estética inca con arte contemporáneo
Tres largometrajes bolivianos aspiran a ser nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios...
10/02/2026 Cultura
Películas. Tres bolivianas, preseleccionadas a los Platino
El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo mención de Bolivia durante una presentación en el medio tiempo del Super Bowl...
09/02/2026 Música
Bad Bunny menciona a Bolivia durante el Halftime Show del Super Bowl 2026
Así fue descrito el espectáculo que ofreció Bad Bunny el domingo en el descanso intermedio del Super Bowl o Super Tazón...
09/02/2026 Música
6 poderosos mensajes de Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl