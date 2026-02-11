Akly: El seguro solidario de daño contra terceros de YPFB Logística será ágil y no burocrático

El presidente ejecutivo de YPFB,Yussef Akly Flores, aclaró que el seguro solidario para daños contra terceros no entregará dinero en efectivo, sino que asumirá los costos de reparación. Destacó, además, que el beneficio se gestionará de forma inmediata para evitar trámites burocráticos.







Según un reporte institucional, para ello se reunieron el lunes los delegados de los transportistas, mototaxistas, Ministerio de Hidrocarburos, Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y representantes cívicos de Santa Cruz.







Akly ratificó que, ante los reclamos expuestos por representantes del transporte en busca de atención, solución o reparación técnica de sus motorizados, YPFB procedió con la activación del seguro contratado con Unibienes. Se entabló un diálogo abierto y participativo con los sectores de transporte con relación a sus preocupaciones y los problemas que ellos vinieron observando en las dos últimas semanas.







Para buscar un mecanismo ágil del seguro, Akly explicó que la aseguradora y los sectores afectados construyen una solución€ en una mesa técnica para buscar un mecanismo ágil, no burocrático, con poca documentación y que permita rápidamente establecer las fallas técnicas de los vehículos para generar un mecanismo por el cual el seguro posibilite la reposición.







Esta es una solución progresiva, para tener un alcance a todos los afectados, no solo en casos específicos, sino a todos los que de alguna manera se sienten afectados por la situación del combustible. Se establecerá un mecanismo para lo actual y lo anterior (vehículos que ya fueron arreglados), en una modalidad que facilite la presentación de los casos a través de declaraciones juradas, añadió el presidente de YPFB.







Respecto a los recursos de los seguros, aclaró que provienen de coberturas propias como de reaseguros internacionales. â€œLos gastos no salen del TGN (Tesoro General de la Nación) ni de YPFB, se activa la póliza y esta hace las coberturas en relación a cómo se van a hacer las reposiciones particulares dentro de cada caso, precisó.