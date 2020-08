Christian Dávila: “La buena arquitectura no es sólo lo que se ve”

Este 27 de julio, tras completarse la primera edición virtual de la VII Bienal Internacional de Arquitectura de Santa Cruz (BASC), el jurado proclamó como ganador al arquitecto paceño Christian Dávila Corrales. Tras ese logro consagratorio, el experto conversó con OH! sobre algunas de las polémicas que hoy marcan a esta singular profesión tan próxima al arte como a la ciencia. Entre ellas se halla la arquitectura pos-Covid-19, mal que —para variar— tenía aislado y en recuperación a nuestro entrevistado en estos días.

—¿Cómo evalúa la situación de la arquitectura contemporánea en Latinoamérica y en Bolivia?



—Latinoamérica es un continente donde la arquitectura tiene que hacerse con pocos recursos. Es un continente donde estamos obligados a socializar la arquitectura, a dejar de que sea sólo para la gente que tiene dinero. Se debe dejar que sea considerada una profesión elitista, como muchas veces se piensa que es.

En Bolivia estamos creciendo poco a poco, avanzando. Actualmente hay bastante interés de los colegas. Esto se ve, por ejemplo, en la bienal de Santa Cruz, que ha estado tan bien organizada, con todo lo que las dificultades de la virtualidad implican. Igualmente, acá en La Paz hay un grupo de arquitectos interesados en intercambiar criterios para que la arquitectura boliviana se conozca más fuera de Bolivia. Es probable que nos falte algo, si nos comparamos con países vecinos como Chile, Perú, Ecuador e incluso Paraguay. Esos países, los últimos años, han mostrado un notorio movimiento de sus arquitectos y lograron reconocimientos fuera de Latinoamérica.

—¿Se puede hablar de algo así como estilos o identidades? Recuerdo que alguien hablaba de un estilo boliviano y mencionaba las obras de, por ejemplo, Emilio Villanueva.

—Sin duda, Emilio Villanueva fue un gran arquitecto, pero creo que incluso él se molestaría si escuchara que se habla de un “estilo boliviano”. La arquitectura no se trata de estilos, sino de hacer lo que corresponde hacer en el momento y el lugar específicos. En ese sentido, la respuesta de Villanueva fue muy buena. Fue fundamental porque respondió magistralmente a los requerimientos de una ciudad como La Paz. Hallamos obras como el monoblock de la Universidad Mayor de san Andrés (UMSA), el antiguo estadio Siles y la planificación urbana. Pero que la arquitectura incorpore simbología de la cultura prehispánica no significa que sea arquitectura boliviana per se, porque la arquitectura va más allá de lo simbólico.

La buena arquitectura no es sólo lo que se ve. Responde a requerimientos climáticos, tecnológicos, económicos, al respeto del sitio con cada intervención que se haga. Si en algún momento se busca a la arquitectura como elemento de identidad boliviana, la respuesta debe guardar esas características: una respuesta específica para un sitio específico y para un momento específico. Hay muchas obras que cumplen con eso.

—Bajo esa condición, ¿qué obras y figuras como referentes nacionales rescata?

—Por ejemplo, el Museo Mineralógico del campus de la Universidad Técnica de Oruro es una joya arquitectónica de Gonzalo Medeiros. Incorpora sutilmente simbología ancestral, sí, pero no es el leitmotiv de la obra. Son edificios perfectos en cuanto a funcionamiento, calidad espacial, aprovechamiento de las condiciones climáticas, etc.

Tampoco podemos olvidarnos de Juan Carlos Calderón por la cantidad de trabajos que hizo y la importancia de sus edificios. Un arquitecto con oficio que siempre trabajó con gran calidad arquitectónica.

También recuerdo a Carlos Villagómez y Ricardo Aparicio, cuya obra está en el oriente boliviano. Y justamente en Santa Cruz, el apellido Fernández de Córdoba es notable. Igual, a nivel nacional, no enumero a varios otros de mi generación por temor a olvidarme de alguien.

—¿Cómo evalúa la formación de las nuevas generaciones de arquitectos? ¿Ha mejorado?



—No sé si ha mejorado. Me parece que, por el contrario, ha habido un pasito hacia atrás. Pero siempre que pienso en este tema, porque también enseño, considero que estamos hoy frente a una generación que es distinta a las anteriores generaciones. Es una generación a la que los mayores tenemos que adaptarnos. Por ahí debe ir la educación en general y no sólo la arquitectura.

Hay buenas escuelas y buenos arquitectos enseñando en todo el país. Pero me parece que existe cierta dificultad generacional entre quienes enseñan y quienes aprenden. En la universidad, junto a mis colegas, estamos haciendo todo el esfuerzo para lograr ese rumbo que nos ponga en el punto ideal en cuanto a la enseñanza de la arquitectura.

—¿Qué opina sobre las polémicas decisiones que han surgido en diversas partes del país en cuanto al respeto al patrimonio arquitectónico? En no pocos casos se ha violentado edificios con gran valor.

—No se lo debía afectar, bajo ninguna circunstancia. Deberíamos aprender de otros países, donde el patrimonio es parte de la cultura de la gente y se lo cuida con uñas y dientes. Cada intervención arquitectónica que se haga en un entorno patrimonial debe ser diseñada con mucho más cuidado que en cualquier otra parte. No se puede menospreciar la historia que está impresa en la arquitectura.

—Llovieron críticas sobre, por ejemplo, los nuevos palacios de gobierno y legislativo. Parece que precisamente no hubo ese cuidado, ¿no es cierto?

—Es un tema incómodo. Es la consecuencia de tomar la arquitectura o la edificación como una bandera política más. Es el resultado de la mala forma en que se hace política en nuestro país, lamentablemente.

—Un tema que ha marcado singular debate ha sido el de los denominados “cholets” alteños. ¿Qué consideraciones le merece esa tendencia tan particular que se extiende por aquella ciudad?

—Me parece que es un fenómeno social y cultural muy interesante. Pero no me gusta verlo como un fenómeno arquitectónico, ya que son edificios centrados excesivamente en las fachadas. Lo simbólico para demostrar riqueza y la arquitectura, en mi opinión, debe responder integralmente mucho más allá de eso.

—A propósito de fenómenos sociales, ¿qué prevé que nos traiga la arquitectura pos-Covid-19? ¿Cuánto impacto espera que tenga en el paisaje urbano?

—Se está hablando bastante sobre la arquitectura pos-Covid-19. Considero que no es más que la necesidad de agregarle un elemento más a resolver en los proyectos arquitectónicos. Pero la buena arquitectura siempre ha tenido que resolver muchos temas al mismo tiempo, de una forma integral, en un edificio. Entonces, la buena arquitectura no debería cambiar mucho porque siempre ha buscado llevarse bien con la naturaleza y el ahorro energético. Son elementos de los que se habla mucho hoy, pero, si analizamos, la buena arquitectura siempre ha respondido a ellos.

Seguramente se tendrá que pensar mejor en las condiciones ideales para estar dentro de casa. Se podrán agregar algunos elementos funcionales como un lugar donde la persona llegue y se desinfecte o algo así. Tampoco me gusta pensar que esto se vaya a quedar para siempre, sería como tirar la toalla demasiado pronto.

En el paisaje urbano, tampoco pienso que haya mucho por cambiar. Veo lo que pasa como un jalón de orejas a lo humanidad. Este jalón nos está enseñando que las prioridades en la vida son otras. Antes de esto, probablemente estábamos confundidos al respecto. Ahora valoramos mucho más a la familia, los amigos y las relaciones humanas que están tan distanciadas. Más que en la arquitectura, la transformación que viene tendrá que ser en la actitud de la gente.

PERFIL

Christian Dávila Corrales es licenciado en Arquitectura. Realizó sus estudios en la Universidad Católica de Córdoba (Argentina) y la paceña Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Es catedrático de la Universidad Privada Boliviana (UPB). Ha desarrollado sus obras especialmente en La Paz y Santa Cruz, y, en menor medida, en Cochabamba. Acaba de ganar el Premio Gran Bienal Nacional FANCESA con el edificio Isabel ubicado en la zona de Achumani, en La Paz.

“La complejidad de construir en un pequeño lote (…) y las sencillas operaciones geométricas que permitieron expansiones brindando iluminación y ventilación”, fueron algunos aspectos que el jurado destacó de la obra de Dávila. Participaron como miembros de ese jurado los arquitectos Handel Guayasamín (Ecuador), Fabián Farfán (Bolivia), Edwin González (Costa Rica), Carlos Pinto (Colombia), Martin Gualao y Marcelo Gualano (Uruguay), Fabián Dejtiar (Argentina/Chile), Gustavo Izaguirre (Venezuela), Omar Paris (Argentina), María Cecilia Kesman (Argentina) y Jesús Yepez (Venezuela).